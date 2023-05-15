سالم العبدالله: الكويت ساهمت في توفير المساعدات الإنسانية الطارئة والحماية للملايين في جميع أنحاء العالم



قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان الكويت تقود قاطرة جهود المفوضية السامية للاجئين مع استمرارها في دعم الجهود الإنسانية حول العالم وباعتبارها أيضا أكبر المانحين في منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك في كلمة له خلال حفل العشاء السنوي الذي أقامته الليلة الماضية المؤسسة الكويتية - الأميركية لدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعملها المؤثر في جميع أنحاء العالم والتي تقيمها حرم وزير الخارجية الكويتي الشيخة ريما الصباح.



وأشاد بلينكن بدور الشيخة ريما الصباح الاستثنائي وريادتها في جمع أكثر من 20 مليون دولار منذ تأسيسها وترؤسها حفلات العشاء السنوية للمؤسسة الكويتية - الأميركية، موضحا ان «هذا الحفل يؤكد أن دعم اللاجئين هو تحد لا يمكننا حله بمفردنا، فنحن بحاجة مستمرة إلى شركاء ونحتاج إلى شركاء في جميع المجالات، ولهذا نحن ممتنون لشراكتنا مع الكويت في هذا المسعى».



واعتبر ان «هذه المناسبة تسلط الضوء على الشراكة القوية والمتنامية بين الكويت والولايات المتحدة ويجعلهما أقرب لدعم اللاجئين في جميع أنحاء العالم».



وبهذه المناسبة، أعربت الشيخة ريما الصباح عن شكرها وتقديرها الخاص للشخصيات المرموقة التي حضرت الحفل ولكل الداعمين والمتبرعين. وأشادت بدور المفاوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وفريقه على الدور الذي يؤدونه لمساعدة ملايين الأشخاص هم في امس الحاجة للمساعدة.



وأكدت الشيخة ريما انه بفضل سخاء المانحين تم مرة أخرى النجاح في جمع نحو مليون دولار لمفوضية اللاجئين.



من جانبه، شدد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على الدور الحيوي لمفوضية اللاجئين وندائها العاجل للتحرك.



وقال إن الكويت فخورة بكونها من الداعمين للمفوضية منذ فترة طويلة، حيث بلغت مساهماتها خلال السنوات الـ 10 الماضية ما يقارب النصف مليار دولار أميركي، مضيفا ان ذلك «جعل الكويت أكبر مانح للمفوضية في المنطقة».



وأضاف العبدالله ان الأموال الكويتية ساهمت في توفير المساعدات الإنسانية الطارئة والحماية لملايين الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى ان الكويت تقوم في هذه الأثناء بتقديم المساعدة للسودان وأوكرانيا.



واعتبر ان «هذا الالتزام العميق من جانب الكويت لم يأت محض الصدفة وإنما من روح الإنسانية المحفورة في تاريخ وروح وقيم الكويتيين جميعا».



وأكد العبدالله من جهة أخرى فإن العلاقة بين الكويت والولايات المتحدة قوية اليوم كما كانت في أي وقت مضى، مشيرا إلى أن البلدين يعملان ضمن السعي المشترك لتحقيق السلام والاستقرار العالميين والالتزام القوي بالنظام الدولي القائم على القواعد المتعارف عليها.



وقال: «اننا في الكويت نظل مخلصين في بناء الجسور والعمل كوسطاء نزهاء ومحايدين وصانعي سلام وسنظل كذلك على الدوام».



بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره الخالص للشيخة ريما الصباح على الخدمة المتميزة التي تقدمها كسفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية.