بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على طلب وزارة الصحة تخصيص 7 مواقع من الأراضي الحكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات أهلية بمختلف محافظات الكويت.



وقال د.حسن كمال إن اللجنة وافقت على اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها.



وفي هذا السياق، أكد رد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي انه إيمانا بأهمية الأمن الغذائي لمواجهة أي أزمات أو كوارث عالمية أو محلية من شأنها الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي، تسعى البلدية لمساعدة أصحاب الحيازات الزراعية الكائنة بمنطقتي الوفرة والعبدلــــي والصليبية الزراعية للتغلب على ما يعانيه المزارع الكويتي من مشاكل وعقبات وتذليلها لفتح المجال أمام المنتج الكويتي ليثبت جدارته وانه البديل للمستورد.



وذكر انه تمت دراسة اقامة أنشطة في الحيازات الزراعية على النحو المبين في الكتاب الموجه للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ولما تقدم نرى أن يتم توجيه كتاب مدير عام البلدية لإعادة مخاطبة الهيئة وفقا للملاحظات الواردة، وعلى ضوء ما يسفر عنه رد الهيئة والإيعاز للإدارات المختصة في البلدية تقديم دراستها الشاملة بشأن المقترحات الواردة.



وبين د.كمال أن اللجنة أحالت طلب وزارة الصحة تخصيص موقع مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة 1 الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الصحة لإيجاد موقع بديل.



وأضاف أن اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، والعضو فهد العبدالجادر، بشأن السماح ببناء خمسة طوابق للمباني الإدارية والخدمية ضمن مراكز الضواحي إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.



ولفت إلى أن اللجنة أحالت اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن إضافة نشاط ترخيص بمكتب ضمن السكن الاستثماري إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد، كما حفظت اقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن شركة المشروعات السياحية «شركة مملوكة للدولة».