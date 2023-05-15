حددت وزارة المالية السورية موعد المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لـ 2023.



وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن المزاد سيقام في 22 الجاري، على أن يكون تاريخ التسوية في 28 من الشهر نفسه.



ومن المقرر أن تكون إصدارات الخزينة بأجل أربع سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.



وكانت الوزارة أعلنت، في بيان، عن تنظيمها المزاد الأول في فبراير الماضي، عبر إصدار سندات خزينة بآجل خمس سنوات ونطاق مستهدف 100 مليار ليرة.



ويأتي هذا الإصدار ضمن موعده في روزنامة الأوراق المالية الحكومية، والتي تضمنت أربعة إصدارات بقيمة تبلغ 800 مليار ليرة سورية، بحسب ما أوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).



وذكرت «سانا» انه يمكن للمؤسسات العامة والخاصة المشاركة بشكل مباشر، والأفراد المؤهلين عبر فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية، أو المصارف العامة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.



السندات الحكومية أوراق مالية ذات قيمة معينة، قائمة على إقراض الحكومة أموالا مقابل سعر فائدة متفق عليه، تلجأ إليها الحكومات للحصول على السيولة المالية التي يمكن إنفاقها على مشاريع أو بنى تحتية جديدة.



وتشمل السندات الحكومية في سورية أذون الخزينة وسندات الخزينة، والفرق بينهما هو مدة الاستحقاق.