مريم بندق



علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية أجرى تعديلا على الفئات المسموح لها بالتسجيل للتوظيف، حيث قرر تبكير موعد تسجيل جميع الكويتيين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل والباحثين عن العمل لشغل وظائف شاغرة في الجهات الحكومية التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية.

وأعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، أن تسجيل جميع من تنطبق عليهم الشروط سيكون فجر 2 يونيو المقبل حتى 16 منه، وذلك بدلا من تاريخ 1 ديسمبر والذي سبق أن اعتمده وأعلنه الديوان عبر حسابه علي موقع «تويتر».

وتنفيذا لإعلان د.عصام الربيعان، فلن يقتصر التسجيل في تاريخ 2 يونيو، على خريجي الفصل الدراسي الثاني من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كما سبق أن أعلن الديوان.

وبموجب الإعلان، سيتم تسجيل الحاصلين على الثانوية العامة من مجتازي الدورات، إلى جانب أقرانهم ممن لم تسنح لهم الظروف باجتياز أي دورة تدريبية، إضافة إلى المستقيلين من الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة لا تقل عن 51%، بالإضافة إلى المستقيلين من القطاع العسكري «الداخلية والدفاع والحرس الوطني»، مع تطبيق الشرط المعمول به الآن وهو مرور سنة على الاستقالة عند استكمال الإجراءات لدى الديوان.

هذا ، ومن الأهمية ذكر أن التسجيل سيتم وفقا للمعايير ذاتها المعتمدة والمعلنة من قبل مجلسي الوزراء والخدمة المدنية «لا تغيير أو تعديل على شروط التسجيل أو أولوية الترشيح للتوظيف».