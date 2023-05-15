مريم بندق



وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني وكيل وزارة التربية في خطاب رسمي - حصلت «الأنباء» على نسخة منه - حمل صفة الأهمية والاستعجال جاء فيه:



يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعميم على جميع جهات الاختصاص، بأن تكون في حالة جاهزية دائمة في أي وقت للتحول إلى التعليم عن بعد (ONLINE) عبر تطبيق (Microsoft Teams). وتابع الوزير العدواني: ويتم ذلك عند تعذر الدراسة التقليدية بسبب الظروف الناجمة عن الأحوال الجوية، أو تعذر إحدى المدارس بسبب أعمال الصيانة الطارئة، أو أي أمر طارئ داخل المدرسة. وأعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، عن كل الأمل في أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.