تقي: رفع مهارات وكفاءة وقدرات المهندسين والمشرفين الزراعيين وزيادة الوعي لديهم بطرق الوقاية





أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إيلاءها اهتماما خاصا بتطوير ودعم زراعة أشجار النخيل المثمرة في الكويت وتحسين ظروف زراعتها ومكافحة آفاتها وأمراضها من خلال البرنامج الوطني لتطوير وإكثار النخيل.



وقال نائب المدير العام للهيئة لشؤون الثروة النباتية ناصر تقي لـ «كونا» اليوم الأحد في ختام «البرنامج التدريبي لميسري مدارس المزارعين الحقلية على إدارة آفات نخيل التمر» إن موضوع حشرة سوسة النخيل الحمراء يحتل موقعا متقدما ضمن أولويات الكويت للحفاظ على وتطوير إنتاجية نخيل التمر في البلاد.



وأوضح تقي أن الهيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اختتمتا البرنامج المذكور المعني خصوصا بمكافحة سوسة النخيل بحزمة توصيات بمشاركة وحضور خبراء ومسؤولي الجانبين ركزت على التوصل لحلول مستدامة كفيلة بتخطي المشاكل غير التقليدية التي تواجه قطاع النخيل والبحث عن وسائل كشف مبكر مبتكرة لمكافحة آفات النخيل ومنها حشرة سوسة النخيل الحمراء ونقل التجارب الناجحة لمدارس المزارعين.



وأكد في هذا الشأن أهمية العمليات الزراعية الجيدة والفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصاب وضرورة التعاون بين المزارعين والهيئة للوصول للهدف المنشود.



وذكر أن الهيئة تولت حصر الآفات والأمراض التي تصيب أشجار النخيل بمناطق مختلفة في الكويت كالوفرة والعبدلي والشاليهات والصليبية وكبد وبعض المناطق السكنية لاسيما آفة سوسة النخيل الحمراء وغيرها من أمراض مثل الحميرة والدوباس وحفار العذوق والعناكب مع تحديدها المكان والوقت والظروف الجوية لعملية الحصر.



ولفت تقي إلى دعم «فاو» للبرامج الوطنية في كل الدول لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وإدارة هذه الآفة ومنع دخولها أو الحد من انتشارها والسيطرة عليها في وقت تتطلع الهيئة لأن تكون هذه البادرة بداية لتشغيل وتفعيل مكتب «فاو» في الكويت «كما نتطلع من المنظمة لتبني مشروع لحصر الآفات الزراعية عموما إلى جانب آفات النخيل».



وشدد تقي على أهمية هذا البرنامج وقدرته على رفع مهارات وكفاءة وقدرات المهندسين الزراعيين والمشرفين الزراعيين وزيادة الوعي لديهم من خلال طرق الوقاية والاكتشاف لسوسة النخيل الحمراء التي تهدد إنتاجية نخيل التمر وزراعات واستثمارات قطاع النخيل إضافة إلى التركيز على التدريب العملي حول الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء.



من جانبه، قال المسؤول الإقليمي لوقاية النبات في «فاو» د.ثائر ياسين: إن البرنامج من شأنه معالجة الثغرات في إدارة سوسة النخيل الحمراء في ثلاثة مجالات رئيسية البحث العلمي ونقل التقنية وبناء القدرات.



وقال د.ياسين: إن التوصيات الختامية للبرنامج ركزت كذلك على ضرورة إنشاء مدارس المزارعين الحقلية بالكويت وتدريب المجموعة على مكافحة الآفات لاسيما سوسة النخيل وتوعية المزارعين بأهمية الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء من أجل زيادة تبني وتنفيذ البرامج المناسبة لإدارتها تحت الظروف المحلية.



وعرض من التوصيات كذلك نشر الوعي العام لدى المزارعين ومستخدمي المبيدات بأهمية الممارسات الجيدة المتعلقة بنواحي السلامة والأمان وتشجيع استخدامها بالتكامل مع الطرق الأخرى.



ولفت د.ياسين إلى ضرورة تنظيم حلقات تلفزيونية وإذاعية لتوعيتهم عن الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وإعداد نشرات إرشادية لسوسة النخيل الحمراء والاستعانة بخبراء في مجال الإدارة المتكاملة لمكافحتها لتقييم الوضع وللمشاركة في إعداد خطة لمكافحة الآفات التي تصيب النخيل.



وأكد ضرورة وجود إحصائية دقيقة فيما يخص انتشار سوسة النخيل بالكويت وتعيين أفراد للعمل على مدارس حقلية زراعية للمزارعين وضرورة عمل دراسات خاصة بكفاءة المنتج الزراعي من خلال مقارنة مختلف الروزنامات الزراعية للمحصول وتوعية المزارعين من خلال عمل خطة إعلامية بما يخص المدارس الزراعية.



وأشار ياسين إلى أهمية إقامة مشروع خاص في الكويت وتقديم موارد للمشروع الإقليمي بهدف تطوير الفعاليات القائمة في الكويت بعد تقييم الخبراء.



وكان البرنامج التدريبي قد انطلق في 8 الجاري ويتناول مكافحة سوسة النخيل الحمراء في الكويت ضمن برنامج «فاو» الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.