دمشق - هدى العبود



كشف الفنان السوري فراس إبراهيم أن هناك كيمياء خاصة تربطه بالفنانة السورية أمل عرفة، وجاء هذا التصريح أثناء الحديث عن شخصيته في مسلسل «حارة القبة» بجزئه الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، كاشفا عن أن الشخصية التي أداها كانت مختلفة عن جميع أدواره السابقة، مؤكدا انه فاجأ جمهوره بمدى قدرته على لعب الأدوار المركبة، ومنها أن يكون عنيفا وظالما في حال استدعى الأمر لذلك.



وأضاف إبراهيم: «لمن اتهمني بالعنف وضرب زوجتي إخلاص (أمل عرفة) بقسوة أثناء تصوير مشاهدنا، أطمئنكم أنني لم ألمسها على الإطلاق أثناء تصوير مشاهد الضرب، أنا أرفض الضرب الحقيقي رفضا قاطعا في الأعمال الفنية، وأشكر كل من أرسل لي «فويس» عبر «السوشيال ميديا» يقول لي كرهناك يا عبقري.. وحش يا كبير».



وكان الفنان فراس إبراهيم ظهر في مسلسل «حارة القبة 3» بعد غياب عن الشاشة من عام 2018 وقت مشاركته في مسلسل «رائحة الروح».