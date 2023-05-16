

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية العقارية د.عبدالله معرفي عن النتائج المالية للشركة لفترة الربع الأول من العام الحالي، والمنتهية في 31 مارس 2023، حيث أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 808 آلاف دينار، بواقع 2.21 فلس ربحا لكل سهم، مقارنة بـ 45 ألف دينار كما في 31 مارس 2022، بواقع 0.12 فلس للسهم الواحد.



وأوضح معرفي، في بيان صحافي، أن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 15%، ونموا في الإيرادات التشغيلية لفندق هوليداي ان السالمية بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وبالرغم من الأثر الناتج عن ارتفاع سعر الخصم من بنك الكويت المركزي الذي ادى الى ارتفاع تكلفة الدين الذي لولا هذا الارتفاع في سعر الخصم لحققت الشركة زيادة في ارباحها في الربع الاول بمقدار 60% عما هو عليه الآن، الا أن الشركة مستمرة في تطبيق إستراتيجياتها وخططها، بما يتلاءم مع الظروف القائمة لتحقيق الأهداف المرجوة في نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة. وتقدم معرفي بجزيل الشكر والتقدير لمساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وجميع العاملين فيها على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكدا أن «العربية العقارية» لا تدخر جهدا في تحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين في المرحلة القادمة.