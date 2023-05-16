الروضان لعبت دوراً بارزاً في وضع وتنفيذ إستراتيجية الشركة المتكاملة للتحول نحو المزود الرقمي الشامل والدخول في حقبة الجيل الخامس

ساهمت في وضع رؤى إستراتيجية مكنت «زين» من تعزيز موقعها الريادي كإحدى أكبر وأكثر شركات القطاع الخاص ريادة بالسنوات الماضية



أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن اختيار الرئيس التنفيذي للشركة إيمان الروضان ضمن قائمة أكثر 50 سيدة قيادية تأثيرا بالمنطقة من قبل مجلة Arabian Business المرموقة المختصة بقطاعات المال والأعمال، وهو التصنيف الذي أتى للعام الثاني على التوالي لتسليط الضوء على دور الروضان البارز في تعزيز الموقع الريادي الذي تحتله زين كإحدى أكثر الشركات الوطنية ريادة وابتكارا في دفع عجلة التحول الرقمي في السوق الكويتي.



وتطلق مجلة Arabian Business - التي تعتبر إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية الرائدة على مستوى المنطقة - هذه القائمة السنوية لتسليط الضوء على الشخصيات القيادية النسائية الأبرز اللاتي ساهمن بشكل كبير في تطور مختلف القطاعات الحيوية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتم اختيار إيمان الروضان في هذه القائمة للعام الثاني على التوالي لتسليط الضوء على دورها البارز في وضع وتنفيذ استراتيجية الشركة المتكاملة للتحول نحو المزود الرقمي الشامل، والدخول في حقبة الجيل الخامس، وتمكين قطاعات الأعمال، وتعزيز العلاقة الاستراتيجية مع القطاع العام تحت مظلة رؤية «كويت جديدة 2035»، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الرؤى الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز الموقع الريادي الذي تحتله زين كإحدى أكبر وأكثر شركات القطاع الخاص الكويتي ريادة خلال السنوات الماضية.



وتقوم مجلة Arabian Business كل عام بتكريم سيدات الأعمال اللاتي يصنعن فارقا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تأثيرهن في المجتمع وتجربتهن العملية وخبراتهن بقطاعات العمل المختلفة وطموحهن بقيادة أسواق المنطقة والدفع بها نحو الأمام، وتقوم المجلة باختيار 50 اسما ما بين عشرات الآلاف من الأسماء من رائدات الأعمال ورؤساء الجمعيات غير الربحية ورؤساء الشركات من مختلف الصناعات.



وتم تعيين م.إيمان الروضان في منصب الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت في ديسمبر 2015، وهي تعتبر من القيادات الكويتية في المجموعة الأم التي شاركت بشكل فعال في قصة انطلاقتها الناجحة.



ولدى الروضان خبرة تزيد على 26 عاما في مختلف قطاعات الإدارة التنفيذية ضمن زين الكويت والعديد من الشركات التابعة لمجموعة زين، وقبل هذا المنصب، شغلت الروضان منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في المجموعة.



وتعتبر الروضان من أحد رواد الأعمال قطاع الاتصالات بالمنطقة، حيث بدأت رحلة عملها في زين مع شركة زين الكويت، وأطلقت أول خدمة متنقلة مسبقة الدفع في البلاد والمنطقة، والتي استمرت في الهيمنة على قاعدة العملاء للخدمات المتنقلة في الكويت.



ومنذ العام 2003 ومع توسع زين في أنحاء المنطقة، ساهمت الروضان بخبرتها الكبيرة في إنجاز العديد من الأعمال لدى شركات زين التابعة، فقد كانت من الفريق التأسيسي لعمليات المجموعة في العديد من البلدان مثل مملكة البحرين، العراق، لبنان، والمملكة العربية السعودية.



كما لعبت الروضان دورا رئيسيا في مراحل زين الانتقالية عبر السنين، حيث قامت ببناء فرق تشغيلية عديدة، وإرساء أسس متينة لوحدات الأعمال في جميع قطاعات الاتصالات الرئيسية، بما في ذلك الشبكات الذكية، وتطوير المنتجات والخدمات، وصنع الاستراتيجيات وتخطيط الأعمال، والتجوال، ومبيعات الشركات الدولية، بالإضافة إلى الشؤون التنظيمية.



ولدى إيمان الروضان أكثر من عضوية في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، فهي عضو في مجموعة المصالح الإقليمية GSMA لمنطقة العالم العربي، وعضو في مجموعة الرؤساء التنفيذيين للشؤون التنظيمية GSMA CROG، كما أنها حصلت على شهادة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة الكويت، وحضرت برامج عملية من معهد طوكيو للتكنولوجيا (TIT) وبرامج في إدارة العلاقات بين القطاع العام والخاص من كلية هارفارد للأعمال، كما أنها حاليا عضو في المجلس الاستشاري لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وتعتبر مجلة Arabian Business المرجع الأول والرئيس لمنطقة الشرق الأوسط لأخبار قطاعات الأعمال ومقالات الرأي، بحيث يقوم 80 صحافيا الذين يعملون في الشرق الأوسط وأوروبا بكتابة الأخبار والمراجع للمجلة باللغتين العربية والإنجليزية في أكبر قطاعات الأعمال، منها الصناعة والمصارف والتكنولوجيا والترفيه وغيرها.

الروضان.. وقيادة المشاريع الكبرى

وبعد تسلمها مهام الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت في ديسمبر 2015، قادت الروضان عددا من المشاريع الكبرى التي شكلت مرحلة انتقالية في تاريخ زين، أبرزها الإشراف على الإطلاق التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G في يونيو 2019، لتكون أول شركة تطرح هذه التقنية في الخليج العربي عبر السوق الكويتية بتغطية شاملة لكل مناطق الكويت.

كما قادت الروضان توقيع عقد منظومة العدادات الذكية مع وزارة الكهرباء والماء في مايو 2017، والذي يعتبر من أكبر المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على مستوى البلاد، وأسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل.

وطوال فترة تواجدها في زين، قامت الروضان أيضا بتنظيم العديد من التحالفات الاستراتيجية مع المشغلين الدوليين والإقليميين، وقامت بقيادة فرق وتطوير الموارد في مجالات التكنولوجيا، التجارة، الاستراتيجية، مبيعات الجملة، والشؤون التنظيمية.