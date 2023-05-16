القاهرة ـ خديجة حمودة



أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية، خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، امس، للرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية تيرييه بيلسكوج، بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، وبمشاركة عضو مجلس إدارة الشركة ميكيل تورود، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة محمد عامر، بالإضافة إلى السفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كليميتسدال.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة «سكاتك» في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، والذي بدأ الإنتاج فيه بالفعل للمرحلة الأولى، لتصبح مصر أول دولة في إفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر.



وأضاف أن من بين المشروعات أيضا، مشروعي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار، ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 غيغاوات باستثمارات 5.6 مليارات دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط باستثمارات حوالي 450 مليون دولار.



كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 غيغاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.



وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن رئيس الشركة النرويجية أكد، خلال اللقاء، الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات، وبما يؤسس قاعدة صلبة لانطلاق الصناعات والاستثمارات، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، فضلا عن التجربة الإيجابية والمثمرة للشركة مع مناخ الاستثمار في مصر، مشيدا بما لمسوه من إرادة سياسية حازمة وتجاوب حكومي على جميع المستويات، لإزالة أية عقبات وتحديات في هذا الصدد.