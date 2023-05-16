طارق عرابي



أكد رئيس مجلس إدارة شركة عربي طارق المعوشرجي، على أهمية العنصر البشري ووجود أصحاب الكفاءات والخبرات في تحقيق أي إنجازات أو نجاحات لأي شركة أو مؤسسة مهما كانت طبيعة عملها، إضافة إلى الحرص على التطوير المستمر ومواكبة آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا واستثمار ذلك بأقصى الطاقات الإبداعية.



وأضاف في كلمته بمناسبة احتفال شركة عربي مساء امس الأول بمرور 60 عاما على تأسيسها، أن «عربي» تعتبر عضوا في مجموعة عربي القابضة التي انطلقت عام 1963م، وأصبحت ضمن أكبر الشركات المحلية بما تضمه من وكالات عالمية في العديد من المجالات التقنية المرتبطة بالمباني والإنشاءات وغيرها من الاستخدامات كمضخات وفلاتر وسخانات المياه، والصمامات والأنابيب، ومعدات الطاقة والزراعات التجميلية وأنظمة الري بالرذاذ ومعدات تنظيف الواجهات، ومضخات مكافحة الحرائق وأنظمة التكييف والتبريد، وكذلك معدات النفط والغاز والمعدات الكهربائية والألمنيوم وغيرها. بالإضافة إلى قطاعات المقاولات وخدمات الهندسة الميكانيكية والكهربائية ومقاولات الري والزراعات التجميلية.



وأوضح المعوشرجي أن الاحتفال جاء بالتزامن مع ما حققته «عربي» من إنجازات متميزة تخللها نمو أعمال الشركة وتطور منتجاتها وتنوع وكالاتها وترسيخ ثقة العملاء بأعمالها منذ توقيع العقود حتى نهاية الأعمال ووفق الجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بالشروط المطلوبة لضمان أفضل النتائج وتأمين كل ما يحتاج إليه المشروع من أسس سليمة لبنية تحتية متكاملة مهما كان حجمه وطبيعته، وبما يرضي العملاء.



من جهته، أثنى مدير العمليات التشغيلية في شركة «عربي» م.محمد خنفر على جهود العاملين في الشركة، متمنيا للجميع النجاح الدائم في حياتهم العملية والاجتماعية، والاحتفال اليوم هو احتفال بكل منهم بشخصه وباسمه، مشيرا إلى أن امتلاك الشركة لمجموعة واسعة من الوكالات وتعدد مجالات عملها جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين كبريات الشركات في الكويت والمنطقة بما تقدمه من خدمات وأعمال في الكويت، حيث لديها 17 فرعا موزعة في مختلف مناطق البلاد، وكذلك في دول مجلس التعاون من خلال فروعها في دولة قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.



وقال ان الشركة تمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية رائدة، ولديها مستودعات كبيرة تفوق مساحتها 30 ألف متر مربع ومركز صيانة متكامل على مساحة 2500 متر مربع، إضافة إلى مركز لخدمة العملاء، ووجود أكثر من 30 فريق صيانة جاهزين للعمل مع فرق فنية محترفة في مجالاتهم، مع أكثر من 100 مدرب ومشرف.



وشدد خنفر على سعي الشركة الدائم لتقديم أرقى الخدمات وأفضل المنتجات لعملائها الذين تجاوز عددهم 100 ألف عميل كانت الثقة أساس استمرار علاقتهم معها طوال هذه العقود، واعدا بتقديم الأفضل لهم في كل ما تقوم به «عربي» وفرق عملها لإنجاز المشروعات وفق الأسس المطلوبة وبأفضل جودة وخدمة ممكنة.