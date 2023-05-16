الدوري لمدة 7 أشهر وأولى المباريات في 23 الجاري والختام ببطولة «الماستر» ديسمبر المقبل



أعلنت اكاديمية رافا نادال الكويت أول أكاديمية تنس عالمية من نوعها في الشرق الأوسط عن تنظيم بطولة «دوري التمدين للمحترفين» تحت رعاية مجموعة التمدين وبالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتنس ومشاركة مجموعة من الأندية، والتي تهدف إلى استقطاب أفضل المحترفين في لعبة التنس وتوفير أجواء تنافسية على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس المجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات والمعتمدة عالميا لاستضافة البطولات الدولية.



وتعد بطولة «دوري التمديـــن للمحتـرفــين» البطولة الأولى في الكويت، وتضم مباريات تنافسية فردية للرجال، والتي ستنطلق أولى مبارياتها في 23 الجاري وتستمر لمدة 7 أشهر، على أن تختتم بالبطولة الرئيسية النهائية «الماستر» في ديسمبر المقبل وبجوائز إجمالية قدرها 50 ألف دينار.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة التمدين الرياضية محمد مصطفى المرزوق: «متحمسون لإطلاق دوري التمدين للمحترفين، والذي نأمل أن يصبح أحد أبرز الأحداث الرياضية في التقويم الرياضي الكويتي»، كما أكد التزام الشركة بدعم وتطوير رياضة التنس في الكويت ورفع مستوى الوعي والاحتراف بهذه الرياضة، حيث تهدف البطولة إلى توفير فرصة للاعبين الموهوبين لعرض مهاراتهم واكتشاف مواهب جديدة، كما نتطلع لاستقبال أفضل اللاعبين في التنس من الكويت للتنافس في هذه البطولة.



ويأتي تنظيم البطولة ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها أكاديمية رافا نادال للتنس في الكويت بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتنس، لإطلاق مجموعة قوية من منافسات التنس لجميع الفئات العمرية في الكويت، بحيث تمثل حجر الأساس لدورة مفتوحة للتنس في الكويت عام 2023.



كما تندرج البطولة في إطار التزام أكبر من مجموعة التمدين، الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات في الكويت، للمساعدة في دعم خطط التنمية الوطنية، وضمن رؤيتها الطموحة والرامية إلى تعزيز رياضة التنس في المنطقة وإعداد جيل من أبطال التنس الكويتيين.



هذا، ومن المتوقع أن تجذب البطولة جمهورا كبيرا من عشاق لعبة التنس، وأيضا محبي الرياضة من جميع أنحاء الكويت.