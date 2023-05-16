يعقوب العوضي



أشاد رئيس اتحادين الكرة الطائرة المحلي والعربي د.عبدالهادي الشبيب بجهود مجلس الإدارة السابق وأكد أن الجميع عمل على النهوض باللعبة بمختلف المراحل السنية، قال: «وصلنا إلى الكثير من الأهداف التي رسمناها للبطولات المحلية والمنتخبات الوطنية، ونجحنا في وضع نواة لمنتخبنا الوطني الأول، إذ نسعى لصناعة منتخب قادر على المنافسة في مختلف البطولات الدولية»، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الحالي سيواصل البناء لأن هدفه الأساسي هو تطوير اللعبة والنهوض بها.



جاء ذلك خلال عرض تقديمي على هامش انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة التي أقيمت مساء أمس الأول في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم وأسفرت عن فوز مرشح نادي الساحل د.عبدالهادي الشبيب برئاسة الاتحاد لثاني دورة على التوالي، كما تم انتخاب ممثل الجهراء ناصر العنزي نائبا للرئيس وممثل كاظمة عبدالله الغرير أمينا للسر وممثل التضامن نايف الخميلي أمينا مساعدا للسر وممثل برقان طلال العدواني أمينا للصندوق، وممثل الصليبخات حمود البذالي أمينا مساعدا للصندوق.



وعلى منصب عضو مجلس الإدارة تم انتخاب جاسم الفيلكاوي (الشباب) وفهد المطيري (النصر) واحمد الفيلكاوي (اليرموك)، فيما انسحب قبل الانتخابات ممثلا ناديي الكويت والفحيحيل.



الكويت يلتقي آتيراو الكازاخستاني اليوم



إلى ذلك خسر الكويت من الشرطة القطري بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات البطولة الآسيوية للأندية والمقامة في البحرين على صالة عيسى بن راشد، وأصبح رصيد الأبيض 3 نقاط من فوزه الأول على فريق سبرينغ من هونغ كونغ بنتيجة 3-١، ويلتقي مع فريق آتيراو الكازاخستاني في سي في الـ 7.00 وهي المباراة الأخيرة للعميد في الدور التمهيدي من البطولة.