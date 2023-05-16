هادي العنزي



‏زكت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى، أحمد المسيلم رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد للدورة 2023-2027، وحسن العجمي نائبا للرئيس، وذلك في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الأول، بمقر الاتحاد بكيفان، كما زكت حسين عباس أمينا للسر العام، ود.مانع العجمي أمينا مساعدا للسر، وفيصل الدسم أمينا للصندوق، وعبدالله السعدي أمينا مساعدا للصندوق، وانتخاب فلاح العجمي، محمد الغصاب، عبدالعزيز منوه، سعد الشمري، وفاروق الشاعر للعضوية.



وبهذه المناسبه، شكر أمين السر العام لاتحاد ألعاب القوى حسين عباس عمومية الاتحاد على تزكية مجلس الإدارة الجديد، وقال لـ«الأنباء»: «نعتز بهذه الثقة الغالية، ونبارك لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونأمل أن نكون على قدر تلك الثقة الغالية، التي تحملنا مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وسيتم في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة توزيع لجان الاتحاد، ورسم خطة عمل متكاملة للفترة المقبلة، والجميع لديه الرغبة في تطوير اللعبة، لحصد مزيد من الإنجازات».



وأشار عباس إلى أن أبطال الكويت من الرجال والسيدات سيكونون محور اهتمام مجلس الإدارة، مضيفا انه وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية سوف نسعى لمواصلة التطور، ومواصلة ما تم إنجازه من عمل في الفترة الماضية، كما سنعمل على أن تكون مشاركات «الأزرق» المقبلة مثمرة ومظفرة بالإنجازات، ويبقى هدفنا الأكبر الظفر بمركز متقدم في الأولمبياد وبطولات العالم المقبلة.



من جهته، ذكر أمين السر المساعد د.مانع العجمي أن مجلس الإدارة عمل منذ 2019 وفق خطة تعتمد تطوير المستوى الفني للمراحل السنية، مضيفا:«أثمرت الجهود المخلصة خلال الفترة القصيرة الماضية عن فوز العديد من الناشئين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات الآسيوية والإقليمية الماضية، وآخرها بطولة الناشئين في أوزبكستان بـ3 ميداليات متنوعة».



وأمل العجمي أن تكون الفترة المقبلة أفضل للرياضة الكويتية بشكل عام، وألعاب القوى خاصة، مضيفا: «نأمل أن تكون هناك استقلالية أكبر للرياضة الكويتية بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار والإنجاز بقيادة المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، وبشار عبدالله، وفيصل اليتيم، وحامد الهزيم»، مشيدا باهتمام اللجنة النسائية في اللجنة الأولمبية برئاسة فاطمة حيات، مما مكن من مساهمة الفتاة الكويتية بوضع بصمة مميزة في البطولات الدولية التي شاركت فيها.