

وجّه المدير الفني لفريق أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، اعتذارا لجماهير الفريق، عقب خسارة النادي اللندني المدوية 0-3 أمام ضيفه برايتون في المرحلة الـ 36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لأرسنال تصريحات أرتيتا عقب المباراة، حيث قال «أولا وقبل كل شيء يتعين علينا أن نعتذر».



وأضاف «في الأسبوع الماضي كنا فخورين حقا بالأداء الذي قدمناه أمام نيوكاسل، والآن ينبغي علينا أن نعتذر عما حدث في الشوط الثاني. هذا ليس قريبا من المستوى الذي يجب أن نظهر به كفريق وكناد».



وأوضح أرتيتا «في البداية، كانت المباراة تنافسية للغاية مثلما كنا نتوقع، تمكنا من قطع الكرة كثيرا في الشوط الأول. وأتيحت لنا بعض الفرص المحققة بعد استعادة الكرة في مكان متقدم للغاية، ثم كانت القصة مختلفة تماما في الشوط الثاني».



وتلقت آمال أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ضربة قاضية عقب خسارته في عقر داره أمام برايتون، حيث تجمد رصيده عند 81 نقطة في المركز الثاني من 36 مباراة، بفارق 4 نقاط خلف مان سيتي (المتصدر) الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.