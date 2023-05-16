

القاهرة ـ سامى عبدالفتاح



استقر المدير الفني للأهلي مارسيل كولر على إراحة الرباعي حمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر من خوض مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستجمعه مع الترجي التونسي في القاهرة الجمعة المقبل، وذلك خشية تعرضهم للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة والتي ستحرمهم تلقائيا من خوض المباراة الأولى في نهائي الأبطال حال تجاوز الترجي، مستندا في ذلك إلى أن الفريق قطع شوطا كبيرا نحو الصعود للنهائي لفوزه ذهابا بثلاثية نظيفة في رادس.



الى ذلك، تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة 28 لمسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف حرس الحدود نظيره المقاولون العرب، كما يستضيف سموحة فريق فيوتشر، فيما سيكون فاركو ضيفا على طلائع الجيش.



وكانت الجولة قد انطلقت أمس الأول حيث اقتنص غزل المحلة نقطة ثمينة من مضيفه سيراميكا كليوباترا بتعادلهما سلبا في ملعب القاهرة الدولي، ليواصل سيراميكا غيابه عن الانتصارات للمباراة الثامنة تواليا وتحديدا منذ فوزه على البنك الأهلي 2-1 في المرحلة الـ20 في 28 فبراير الماضي، رافعا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ11، في المقابل، أوقف غزل المحلة مسلسل الهزائم المتتالية التي استمرت في 5 مباريات تواليا، فرفع رصيده 31 نقطة في المركز الـ12.