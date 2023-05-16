

إعداد وتحليل: يحيى حميدان - @yahyahumaidan

قطع الكويت خطوة عملاقة نحو الاحتفاظ بلقب دوري «زين» الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على الفحيحيل 3-1 ضمن الجولة السابعة من دور تحديد البطل، واستفاد من تعثر مطارديه العربي وكاظمة بتعادلهما 2-2 في قمة مباريات الجولة، ليبتعد «الأبيض» بالصدارة بفارق 3 نقاط مع تبقي 3 جولات من عمر المسابقة، فيما خرج القادسية منتصرا أمام السالمية بهدفين نظيفين في مباراة غير مؤثرة على صراع اللقب.



الكويت.. «يعرف يفوز»



دخل الكويت مباراته أمام الفحيحيل برغبة واضحة في تسجيل الأهداف مبكرا من خلال ضغطه الهجومي على منافسه في مناطقه الدفاعية، وهو ما أتاح له الكثير من الفرص واستغل منها فرصتين، ليتقدم 2-0 في أول 13 دقيقة، وبقي رتم «الأبيض» ثابتا لم يتغير على الرغم من إجراء مدربه الصربي بوريس بونياك عددا من التغييرات على التشكيلة الأساسية بسبب رغبته في إراحة بعض اللاعبين. ويتميز الفريق الكويتاوي بأنه يعرف كيف يكسب المباريات في كل الظروف، ويجب على بعض لاعبيه الابتعاد عن النرفزة وعدم الدخول في مهاترات غير مفيدة مع لاعبي المنافس.



العربي محير



لايزال العربي يبدأ مبارياته بصورة غير مرضية وتكلفه الكثير أحيانا، ويبدو أن «الأخضر» يهوى وضع جماهيره تحت الضغط في المباريات المهمة، قبل أن يعود الفريق ويعدل الصورة في الأشواط الثانية من مختلف مبارياته في الفترة الأخيرة، وتحمل الحارس سليمان عبدالغفور مسؤولية عدم توسيع الفارق لصالح كاظمة بعدما تصدى لعدة فرص خطرة، ويحتاج خط دفاعه لمزيد من التركيز وذلك لوجود مساحات كبيرة في مناطقه الخلفية. وقد أعاد المتألق بدر طارق فريقه العربي للمباراة عندما كان متأخرا بهدفين نظيفين عبر تسديدة صاروخية جميلة، فيما يأخذ زميله الليبي محمد صولة دور البطولة دائما بسبب مستوياته الرائعة وأهدافه المؤثرة.



كاظمة والتراجع الدائم



يبدو أن مدرب كاظمة الروماني إيلي ستان عاجز عن حل مسألة تراجع أداء فريقه المخيف في الدقائق الأخيرة من المباريات الحاسمة، على الرغم من أن «البرتقالي» يظهر بصورة طيبة في البدايات، حيث يسجل الأهداف ويخلق الكثير من الفرص، إلا أن انخفاض التركيز الدائم وتراجع المردود البدني وضعا الفريق الكظماوي بعيدا عن صدارة الترتيب رغم الكثير من الفرص التي كانت سانحة له، وتسبب عدم قيام لاعبي خط الوسط بأداء أدوارهم الدفاعية في استقبال هدف التقليص من مسافة بعيدة ويتحمله لاعبو الوسط وحارسهم فيصل السبيعي الذي وقف عاجزا عن إيقاف «صاروخ بدر طارق»، قبل أن يستقبل هدف التعديل وضياع نقطتين مهمتين قبل دقيقة من صافرة النهاية في سيناريو صعب على محبي كاظمة.



القادسية دفع بالشباب



نال مستوى القادسية في مباراته أمام السالمية رضا جماهيره بعدما لعب الفريق مباراة متوازنة وسجل خلالها هدفين جميلين عن طريق سلمان البوص وطلال الأنصاري، كما أبدت الجماهير القدساوية إعجابها بفكرة الدفع بالعديد من العناصر الشابة، وهو ما يعتبرونه الأهم حاليا في ظل ابتعاد الفريق «منطقيا» عن صراع المنافسة على اللقب، واتضحت بعض جوانب أفكار المدرب محمد إبراهيم للموسم المقبل بعدما أبعد عدد من المحترفين الأجانب عن التشكيلة الأساسية في إشارة لعدم استمرارهم مع «الأصفر».



الفحيحيل وسلبيات دفاعه



عانى الفحيحيل في الحد من اندفاع الكويت الهجومي عقب إطلاق صافرة البداية ويحتاج «الأحمر» للاعبين أفضل في النواحي الدفاعية على الأطراف التي يتضح أنها نقطة الضعف الواضحة، وعلى العكس من سلبيات دفاعه، إلا أن خط هجومه مميز للغاية عند امتلاك الكرة في ظل تحركات التونسي يوسف بن سودة والبرازيلي فيتور داسيلفا والتي أزعجت كثيرا دفاع الكويت.



السالمية.. علامة استفهام



صحيح ان السالمية بعيد عن صراع المنافسة منذ عدة جولات، إلا أن احتلال الفريق للمركز السادس برصيد 27 نقطة أمر غير مرض ويثير علامات الاستفهام على أداء «السماوي» بشكل عام، مع الأخذ في الاعتبار وجود لاعبين مميزين جدا سواء محليين أو أجانب، واتضح افتقاد السالمية الحافز أمام القادسية، حيث ظهر لاعبوه فاقدين للتركيز وكسولين في أداء أدوارهم الدفاعية والهجومية.



منو سجل؟



٭ الكويت: طه ياسين الخنيسي (2) - عمرو عبدالفتاح



٭ الفحيحيل: مدافع الكويت فهد حمود بالخطأ في مرماه



٭ كاظمة: شبيب الخالدي - جاي ديمبلي



٭ العربي: بدر طارق - محمد صولة



٭ القادسية: سلمان البوص - طلال الأنصاري





الحكام في الميزان



8.5 باستيان دانكيرت (الكويت - الفحيحيل): أجاد في إيصال المباراة إلى بر الأمان وتعامل بشكل جيد مع احتكاكات اللاعبين.



9 فرناندو راباليني (كاظمة - العربي): أدار المباراة باقتدار ومنح 3 بطاقات حمراء مستحقة خلال المباراة، اثنتان للعربي وواحدة لكاظمة، ولم يتأثر بالاحتجاجات على بعض قراراته.



8.5 عبدالله عرب (القادسية - السالمية): جاءت قراراته سليمة في المجمل رغم نرفزة اللاعبين في الكثير من الأحيان.





في المرمى



٭ قفز مهاجم الكويت طه ياسين الخنيسي لصدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده الشخصي إلى 19 هدفا، متقدما على مهاجم النصر محمد دحام صاحب الـ 18 هدفا، ويقف مهاجم كاظمة شبيب الخالدي على مقربة من المنافسة بتسجيله 16 هدفا، متقدما بفارق هدف وحيد عن مهاجم العربي محمد صولة (15 هدفا).



٭ شهدت الجولة 3 بطاقات حمراء كانت جميعها في مباراة كاظمة والعربي، حيث ذهبت لطارق بوعبطة وسلطان العنزي (الأخضر) وعبدالله الجزاف (البرتقالي).



٭ يعتبر الكويت أكثر من سجل أهدافا في هذه الجولة (3)، فيما كان السالمية الفريق الوحيد الذي لم يهز لاعبوه الشباك.



٭ بقي هجوم الكويت الأكثر تسجيلا للأهداف بإحرازه 51 هدفا، فيما يعد السالمية الأضعف بتسجيله 31 هدفا.



٭ يعد العربي الأفضل دفاعياً على الرغم من تلقيه هدفين أمام كاظمة، حيث استقبل 28 هدفا، يليه دفاع الكويت باستقباله ٣٢ هدفاً.





بونياك نجم الأسبوع



يستحق أن يكون مدرب الكويت بوريس بونياك نجم الأسبوع لهذه الجولة بعدما ابتعد مع فريقه بصدارة الترتيب بفارق 3 نقاط، ويحسب لبونياك تحضيره المميز للفريق وهو ما وضح مع الدقائق الأولى من المباراة من خلال بعض التعليمات الفنية والتي طبقها لاعبو «الأبيض» بامتياز.



صح لسانك



منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب خطوة جيدة من بعض المدربين دعما لصفوف فرقهم وعليهم إثبات أحقيتهم في التمثيل الأساسي.



«شدوا الحيل»





غلط X غلط



حصول سلطان العنزي وعبدالله الجزاف على بطاقتين حمراوين بعد نهاية مباراة العربي وكاظمة تصرف غير مسؤول يستوجب وقفة من إدارة الفريقين.



«ماله داعي»





فريق «الأنباء» بعد الجولة السابعة





اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة السابعة من منافسات دور تحديد بطل دوري «زين» الممتاز، وضم كلا من:



٭ الحارس: خالد الرشيدي (القادسية).



٭ الدفاع: خالد إبراهيم (القادسية)، عبدالله الفهد (كاظمة)، وعزيز نصاري (القادسية).



٭ الوسط: جاي ديمبلي (كاظمة)، بدر طارق (العربي)، فيصل زايد (الكويت)، وعمرو عبدالفتاح (الكويت).



٭ الهجوم: طه ياسين الخنيسي (الكويت)، محمد صولة (العربي)، ويوسف بن سودة (الفحيحيل).