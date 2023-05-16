يحيى حميدان



أبدى مساعد مدرب القادسية صالح الشيخ رضاه عن أداء فريقه عقب الفوز على السالمية 2-0 في ختام الجولة السابعة من دور تحديد بطل دوري «زين» الممتاز لكرة القدم. وقال الشيخ في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، ان «الأصفر» قدم مباراة جيدة وحرصنا على اللعب بشخصية الفريق رغم ابتعادنا عن صراع المنافسة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم حرص على منح أكبر قدر ممكن للاعبين الشباب الذين ظهروا بصورة طيبة ولم يخيبوا الظن بهم. وبين الشيخ أن القادسية يفكر حاليا في الموسم المقبل ولذلك ستكون المباريات المتبقية لنا في مسابقة الدوري الممتاز فرصة للدفع بالعناصر الشابة أو التي لم تأخذ فرصتها بشكل كاف خلال الموسم الحالي بالتدريج، وذلك لصعوبة إشراكهم دفعة واحدة حتى لا تتأثر منظومة الفريق وتعود بالسلب عليهم.