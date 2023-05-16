تنتشر بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو تبث موسيقى هادئة يقال إنها تسهم في معالجة المرضى، في خطوة مربحة أحيانا لكن قد تنطوي على خطورة في حال دفعت المريض للتخلي عن العلاج الطبي.



وحصدت مقاطع فيديو تحمل عنوان «الصولفيج المقدس» ومرفقة بوسم «صولفيجيو فريكونسيز»، أكثر من 42 مليون مشاهدة عبر شبكة تيك توك. وتتمثل هذه الفكرة الشائعة التي يؤمن بها كثيرون في إسناد مزايا علاجية مختلفة إلى نغمات موسيقية.



وبينما يكتفي عدد من مستخدمي الانترنت بالتشديد على الخصائص المهدئة أو الروحانية لهذه النغمات، يؤكد آخرون أنها قادرة على معالجة «حب الشباب والسرطان والانفلونزا والقضاء على السموم وتحفيز جهاز المناعة وتطهير الالتهابات».



وتنتشر عبر تطبيقي «سبوتيفاي» و«ديزر»، مقاطع موسيقية بعنوان «تدمير الخلايا السرطانية من خلال الصولفيج المقدس» أو «الصولفيج المقدس، الموسيقى العلاجية لتفعيل الحمض النووي».