آلاء خليفة



ذكرت المرشحة لعضوية مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية مشاعل جاسم الكليب أنه مما لا شك فيه أن المرأة الكويتية لعبت دورا محوريا في نهضة مجتمعنا قديما وحديثا وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في المجتمع، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة ومشاركتها في الحياة العملية والسياسية، وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له خير دليل على كونها عنصرا أساسيا في إحداث عملية التغيير في المجتمع.



وذكرت الكليب في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التغيير الإيجابي الذي تسعى له المجتمعات مرهون بشكل كبير بواقع المرأة ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع، فهي تشغل دورا أساسيا في بناء أسرتها ورعايتها لهم، من خلال ما يقع على عاتقها كأم من مسؤولية تربية الأجيال، وما تتحمله كزوجة من أمر إدارة الأسرة، ومع تقدم المجتمعات وتطورها نجد أن المرأة لم تلتزم فقط بواجبها تجاه أسرتها وتربية الأبناء بل أصبح لها دور اجتماعي كبير في شتى المجالات، وبناء على مؤهلاتها العلمية والثقافية والاجتماعية تنوعت أدوارها في المجتمع على مختلف الأصعدة، ومنها الأدوار المهمة التي تشغلها المرأة في المجتمع.



وتابعت الكليب قائلة: إن المرأة نصف المجتمع من حيث التكوين وكل المجتمع من حيث التأثير في النشأة والتكوين، فهي الأم والأخت والزوجة والجدة والمعلمة والمربية والعاملة ..إلخ، وعلينا أن نكرم المرأة بمنحها كل حقوقها لكي تستطيع أن تنخرط في شؤون البناء والتنمية على نحو فعال وحيوي.