أطلقت الجامعة الأمريكية في الكويت AUK بالتعاون مع منصة الفن المعاصر CAP أول معرض للتاريخ الشفوي في الكويت بعنوان «أصوات من زمن الاحتلال: النبش في الذاكرة والتاريخ من خلال الحكاية» في منصة «كاب» بالشويخ، وذلك بحضور رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد وعدد من قياديي الجامعة والزوار. وتضمن المعرض مقتطفات من مقابلات مسجلة من أرشيف مشروع التوثيق والتاريخ الشفوي التابع للجامعة، والذي يعرض التجارب الشخصية للأفراد الذين عاشوا في الكويت خلال الغزو العراقي، كما أتاح المعرض للزوار فرصة التعرف على تجارب الذين عاشوا هذه الفترة، الأمر الذي يحافظ على رواياتهم للأجيال القادمة.



وأكدت مديرة مكتبة الجامعة أسماء الكنعان، أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون من خلال هذا المشروع، مبينة إن مشاهدة روايات مشروع توثيق التاريخ الشفوي تنبض بالحياة، وتجمع شرائح مختلفة من المجتمع في منصة تفاعلية واحدة أمر يدعو للفخر والاعتزاز.



بدورها، أوضحت مديرة المشروع ريم العلي والمنسق عبدالعزيز المحميد، أن مثل هذه المعارض والتعاون بين المؤسسات هي تطور طبيعي لمشاريع التاريخ الشفوي في جميع أنحاء العالم فيما يستمر المعرض حتى 6 يونيو المقبل مما يتيح لكثير من الأفراد الاستفادة من المحتوى المميز الذي يقدمه. من جانبها، بينت نائب الرئيس الأول للاتصالات وعلاقات المستثمرين في شركة مشاريع الكويت «كيبكو» إيمان العوضي أهمية المعرض، لافتة إلى أن الشركة تدعم مشروع توثيق التاريخ الشفوي منذ نشأته.