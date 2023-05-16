أفادت روسيا امس بأنها أرسلت إحدى مقاتلاتها الحربية لاعتراض طائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية فوق بحر البلطيق، متهمة إياهما بنية «انتهاك الحدود» الروسية.



وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام «بعدما عادت الطائرتان العسكريتان الأجنبيتان أدراجهما من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار».



الطائرتان هما طائرة دورية ألمانية من طراز «بي-3سي أوريون»، وطائرة دورية مضادة للغواصات من طراز «أتلانتيك 2» تابعة للبحرية الفرنسية. وذكر البيان انهما لم تعبرا الحدود.



وقالت الوزارة «تم تنفيذ طلعة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية بشأن استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة». وأضافت أن الطائرة نفذت عمليتها «من دون تداخل في الطرق الجوية أو إجراء تقارب خطير مع طائرة تابعة لدولة أجنبية».