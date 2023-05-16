عبدالكريم أحمد

حددت المحكمة الكلية يوم غد الأربعاء موعدا لعقد أولى جلسات دعوى تطالب بوقف انتخابات مجلس الأمة، وذلك أمام دائرة الأمور المستعجلة.

وكان مرشح الدائرة الثالثة محمود الفيلكاوي قد أرجع دعواه إلى وجود طعن دستوري على حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس 2022 والعودة إلى مجلس 2020.

وبين الفيلكاوي أن دعواه تأتي تجنبا لإعادة العملية الانتخابية بالإبطال أو الحل، متسائلا: ‏«كيف نشيد مقراتنا بوجود عملية انتخابية مهددة بالبطلان؟»

يذكر أن المحكمة الدستورية تعقد غدا الأربعاء أولى جلساتها لنظر الطعن الدستوري المشار إليه.