

سيغيب لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي أمس خضوعه لجراحة صباح أمس في ركبته تعرض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وقال النادي اللومباردي في بيان على موقعه الرسمي «خضع اسماعيل بن ناصر لجراحة في ركبته اليمنى في ليون». وتابع: «أجرى الطبيب برتران سونري كوتيه جراحة ناجحة لإصلاح الضرر الغضروفي بحضور طبيب ميلان ستيفانو ماتزوني، يقدر وقت التعافي بستة أشهر على الأقل».



واستبدل بن ناصر (25 عاما و46 مباراة دولية) في الدقيقة 17 من خسارة ميلان أمام جاره اللدود الأسبوع الماضي.



ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري المحلي الذي أحرزه في الموسم الماضي، ويصارع لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.