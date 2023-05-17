

بعد ستة أشهر على وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي يعتبر على نطاق واسع أعظم لاعب في كل العصور، فتحت البرازيل ضريحه المطلي بالذهب أمام الجمهور يوم الاثنين.



دفن بيليه الذي توفي في 29 ديسمبر الماضي عن 82 عاما بعد معركة مع سرطان القولون، في مقبرة «ايكومينيكل ميموريال» في سانتوس بالبرازيل التي تعتبر ضريحا شاهقا مؤلفا من 14 طبقة ويحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأطول مقبرة على وجه الأرض. يستقبل المشجعون بتمثالين ذهبيين للاعب الملقب بـ«الملك» الذي وضع جثمانه داخل مربع ذهبي كبير معروض في منتصف مساحة 200 متر مربع في غرفة مغطاة بالسجاد من العشب الصناعي.