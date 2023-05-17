نزل أنصار برشلونة إلى الشوارع الإثنين للاحتفال بتتويج ناديهم بطلا للدوري الإسباني في كرة القدم بفئتي الرجال والسيدات.



وتغلبت كتيبة المدرب تشافي هرنانديس على إسبانيول الأحد 4-2 لتحصد لقب الدوري المحلي للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والأول منذ 2019، بينما توج فريق السيدات ببطولة الدوري للمرة الرابعة تواليا في نهاية أبريل.



وهتف بعض المشجعين باسم ليونيل ميسي الذي سيرحل عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي في نهاية الموسم على أمل أن يتمكن برشلونة من إعادته الى «بيته» هذا الصيف بعمر 36 عاما.



وأكد رئيس برشلونة جوان لابورتا الاثنين أنه سيفعل «كل ما في وسعه» لإعادة النجم الأرجنتيني إلى النادي.



وانتقل اللاعبون الذين جلسوا على متن حافلتين مكشوفتين من ملعب كامب نو إلى قوس النصر في المدينة على بعد 8 كيلومترات بين صفين من المشجعين الذين أطلقوا العنان لاحتفالاتهم.



وارتدى اللاعبون قمصانا تحمل شعار «الدوري الإسباني لنا، المستقبل أيضا»، وقال حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن لشبكة النادي، «إنه فخر لمشاركة هذا الأمر مع الجماهير وجعلهم أقرب من أي وقت مضى».