بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش أول المتأهلين إلى ربع نهائي دورة روما الإيطالية لماسترز الألف في التنس، بفوزه المتوقع على البريطاني كاميرون نوري 6-3 و6-4 الثلاثاء.



وخاض الصربي، الذي سيتنازل عن صدارة التصنيف العالمي للإسباني الشاب كارلوس ألماراس الإثنين بصرف النظر عن نتائجه في روما، مباراته الـ 77 في فورو إيتاليكو، ليعادل رقم الإسباني رافايل نادال وسيكون قادرا على تحطيمه عندما يلاقي في موقعة نارية الدنماركي الشاب هولغر رونه المصنف سابعا في الدورة والفائز على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4 و5-7 و6-4.



وهذه المرة السابعة عشرة تواليا يبلغ ديوكوفيتش ربع نهائي دورة روما، حيث أحرز اللقب ست مرات في ست مباريات نهائية خاضها.



وأحرز أمام نوري المصنف 13 المجموعة الأولى بسهولة بعد تقدمه 3-0، بدا مصمما في الثانية وكسر إرسال خصمه مبكرا (2-1).



لكن البريطاني رد سريعا، وأشعل غضب ديوكوفيتش عندما لعب كرة ساحقة فيما كان الصربي يدير ظهره نحو الشبكة، لتصطدم بقوة بربلة ساقه.



ولدى تغيير موقع اللاعبين على مدى الأشواط التالية، كان ديوكوفيتش يرمق خصمه بنظرة حانقة تعبر عن عدم قبوله حركة الاعتذار اليدوية من البريطاني.



وكسر «نولي» إرسال نوري مجددا (5-4) وبادله بمصافحة جليدية بعد اللقاء، ليبلغ دور الثمانية في الدورة الإعدادية لبطولة رولان غاروس المفتوحة على أرض ترابية.



وقال حامل لقب 22 بطولة كبرى «حتى الآن الأمور جيدة، كانت بداية مبكرة، الظروف غريبة وأجرينا عملية الإحماء لعشرين دقيقة فقط، لم نكن قادرين على اللعب من قبل بسبب الأمطار، لذا أنا سعيد لحسم هذا التحدي بمجموعتين نظيفتين».