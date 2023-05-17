

يخوض منتخب الكويت للكرة الشاطئية ثالث مبارياته في البطولة العربية التي تستضيفها مدينة جدة في السعودية عندما يلتقي المنتخب الإماراتي في الساعة 8:30 مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا منتخبي ليبيا وجزر القمر.



وكان «أزرق الشاطئية» قد خسر أمس الأول أمام منتخب ليبيا 2-3 في ثاني مبارياته بالبطولة بعد أن خسر الأولى أمام جزر القمر 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، فيما تمكن المنتخب الإماراتي من المحافظة على صدارة المجموعة بعد فوزه الكبير على جزر القمر 11-3 ومن قبلها الفوز على ليبيا 5-2 ليضمن تأهله إلى ربع النهائي.



وسيبحث منتخبنا اليوم في مواجهة الإمارات عن تحقيق الفوز الأول له في البطولة من أجل المحافظة على آماله ببلوغ الدور الثاني.