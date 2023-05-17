أفرجت فصائل محلية مسلحة في السويداء عن رئيس فرع المرور العميد جمال السعيد بعد احتجازه لعدة ساعات، ردا على اعتقال المخابرات لأربعة شبان من المحافظة في دمشق، بعد حصولها على وعود بالإفراج عن المعتقلين.



واعترضت جماعة مسلحة بقيادة مهند مزهر، تؤازره بعض الفصائل المحلية، طريق رئيس فرع المرور صباح أمس، واحتجزته مطالبة بالإفراج عن الشبان الأربعة، وفق ما أوردت شبكة «السويداء 24» المحلية.



وجرت مفاوضات بين الفصائل والمخابرات، مع تدخل وساطات للإفراج عن المعتقلين المدنيين مقابل إطلاق سراح الضابط التابع للنظام.



وبحسب «الشبكة»، أفرجت مجموعة مزهر عن رئيس فرع المرور، ظهرا، وسلمته لفرع الأمن العسكري في السويداء، بعد تلقيها وعودا بالإفراج عن 4 لاعبين من السويداء في فندق بدمشق قبيل خوضهم مباراة في دوري «تجمع الصالات» لكرة القدم في 12 الجاري، بذريعة تخلفهم عن الخدمة العسكرية،. وداهمت دورية للأمن السياسي، مقر إقامة لاعبين من نادي «عمال السويداء»، قبل ساعات من مباراة كان من المفترض أن تجمعهم مع نادي تشرين.