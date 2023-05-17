

القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية. وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان له امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية.



وشددت على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.



وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج.