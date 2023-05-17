أصدرت محكمة باكستانية، امس، أمرا بإطلاق سراح وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية السابقة شيرين مزاري وسط استمرار الحملة الصارمة ضد قادة حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.



وأمرت المحكمة العليا في إسلام آباد السلطات بإطلاق سراح شيرين مزاري، التي اعتقلت يوم الجمعة الماضي على خلفية مزاعم بالتحريض على العنف، بحسب ما أكدت ابنتها ومحاميها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وجاء اعتقال مزاري ضمن سلسلة اعتقالات قامت بها الشرطة ضد حزب حركة إنصاف الباكستانية في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت القبض على خان. وتم اعتقال عدد من الوزراء السابقين وكبار قادة حزب حركة إنصاف الباكستانية بزعامة خان، ومئات العمال بسبب أعمال عنف استهدفت بشكل خاص المنشآت العسكرية. وكان اعتقال وزير الداخلية الباكستاني السابق شهريار أفريدي في مداهمة في إسلام آباد قبل فجر امس هو الأحدث في سلسلة الاعتقالات التي قامت بها الشرطة.



وقال المتحدث باسم شرطة البنجاب سيد مباشر شاه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم اعتقال أكثر من 3300 شخص في إقليم البنجاب بتهم متعددة من بينها الإرهاب.



وفي السياق، قال الجيش الباكستاني إن «ضبط النفس لن يمارس بعد الآن» ضد الجماعات التي تهاجم المنشآت العسكرية، وتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين ألحقوا أضرارا بالممتلكات بعد اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الأسبوع الماضي.



وأوضح الجيش في بيان مساء أمس الأول، دون تحديد أي شخص، «القوات المسلحة على علم تام بمدبري هذه الهجمات والمحرضين عليها والمتورطين فيها ومنفذيها»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.



وأضاف الجيش أنه «سيتم تقديم المتورطين في هذه الجرائم الشنيعة ضد المنشآت العسكرية والأفراد والمعدات للعدالة من خلال محاكمات بموجب القوانين الباكستانية ذات الصلة، بما في ذلك قانون الجيش الباكستاني وقانون السرية الرسمي».



من جهة أخرى، قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في تبادل إطلاق النار بين جماعتين متناحرتين في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، حسبما أفادت الشرطة.



ووقع الحادث في وقت متأخر امس الأول إثر رسم حدود لمنجم فحم تتنازع عليه الجماعتان في منطقة دارا آدم خيل القبلية بمنطقة كوهات في الإقليم، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 4 آخرين، وفق ما قاله مسؤولو الشرطة في كوهات لوكالة أنباء «شينخوا».