قال مسؤولون إن أذربيجان اعتقلت تسعة على الأقل من مواطنيها للاشتباه في ارتباطهم بالاستخبارات الإيرانية وبالتخطيط لانقلاب وعمليات اغتيال.



تأتي هذه الزيادة في منسوب التوتر في العلاقات بين باكو وطهران بعد لجوء كل منهما إلى طرد ديبلوماسيين للبلد الآخر.



وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام في بيان مشترك إن قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض على أشخاص «كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية». وأورد البيان تسعة أسماء وقال إن عدة أشخاص آخرين اعتقلوا أيضا. وأضاف البيان أن المجموعة كانت تخطط «لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبارا».



يأتي ذلك في أعقاب اعتقال ستة مواطنين أذربيجانيين في قضية مختلفة في أبريل، واتهامهم بأنهم «جندوا للعمل مع المخابرات الإيرانية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد».