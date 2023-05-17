قيرغيزيا ـ ثامر السليم



سيّرت جمعية الصفا الإنسانية رحلة «شركاء الخير 13» لمتبرعيها وداعميها من المحسنين والدعاة والناشطين ووسائل الإعلام إلى قيرغيزيا، حيث شارك الوفد في افتتاح المشاريع الخيرية التي تم تدشينها خلال الفترة من 10 إلى 15 الجاري، وذلك حرصا منها على تعزيز شفافية العمل الخيري الكويتي، والتأكيد على أن المتبرعين هم شركاء الخير وصناع النجاح. في هذا الصدد، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن سعادته بتكلل هذه الرحلة بالنجاح، مبينا أنها تميزت بحضور شخصيات ورموز دينية وثلة من المحسنين والمحسنات ومجموعة من القنوات والصحف والإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد الشايع أن الجهود الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في صناعة الخير، ولها السبق والريادة في مجال العمل الخيري والإنساني، مشيرا إلى أن هذه الافتتاحات تميزت بحضور كبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم نائب رئيس البرلمان والوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والبلديات في جمهورية قيرغيزيا. وبين أن الجمعية افتتحت خلال هذه الرحلة الخيرية 10 مشاريع خيرية، وكرمت عددا من أبنائها الأيتام خلال حفل التتويج الذي أقيم لخريجي عام 2022، مختتمة بذلك رحلتها الثالثة عشرة التي نظمتها لمتبرعيها وداعميها الكرام. وعبر عن شكره لعموم المحسنين والمحسنات الذين كانوا الداعم الرئيسي في تنفيذ المشاريع المتميزة على الصعيدين المحلي والعالمي، ليحصدوا ثمرة عطائهم، مثمنا دور الداعمين والناشطين والجهات الإعلامية المصاحبة ممثلة بتلفزيون الكويت وقناة العدالة وجريدة «الأنباء» وجريدة «الراي» وجريدة «النهار» على دعمهم مسيرة الخير والعطاء، داعيا الباري جل وعلا أن يتقبل منهم هذه الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ويثقل بها موازين حسنات الجميع في جنته ودار كرامته.