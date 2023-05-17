دارين العلي



أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق العتيبي 10 قرارات تدوير لمراقبي إدارات ورؤساء أقسام في عدة قطاعات تابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



وجاء في القرارات: نقل مراقب «مراقبة إنهاء الخدمات والعقود» في إدارة شؤون العاملين بقطاع الشؤون الإدارية فاطمة الخميس للعمل مراقبا لمراقبة موازنة الباب الأول في إدارة ترتيب الوظائف بالقطاع ذاته، ونقل مراقب مراقبة الخدمات والتدريب في محطة الدوحة الشرقية بقطاع محطات القوى بدرية المطيري للعمل مراقبا لمراقبة الخدمات والتدريب في محطة الدوحة الغربية بالقطاع ذاته، ونقل مراقب مراقبة التخطيط في محطة الدوحة الشرقية بقطاع محطات القوى أحمد الجميلي للعمل مراقبا لمراقبة التخطيط في محطة الدوحة الغربية بالقطاع ذاته، ونقل مراقب مراقبة التخطيط في محطة الدوحة الغربية بقطاع محطات القوى رفعة الشمري للعمل مراقبا لمراقبة التخطيط في محطة الدوحة الشرقية بالقطاع ذاته.



وشملت القرارات نقل رئيس قسم المتابعة في إدارة إنارة الشوارع بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية عامر شاه للعمل رئيسا لقسم الطوارئ في محافظة الفروانية بإدارة شبكات التوزيع الكهربائية بالقطاع ذاته، ونقل رئيس قسم المتابعة في إدارة تخطيط البرامج والمتابعة بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية نواف الفضلي للعمل رئيسا لقسم تنفيذ محطات التحويل الثانوية بالقطاع ذاته، ونقل رئيس قسم التشغيل في مراقبة شبكات التوزيع الكهربائية بمحافظة الأحمدي لإدارة شبكات التوزيع الكهربائية بقطاع شبكات التوزيع عبدالله شاه للعمل رئيسا لقسم الطوارئ مراقبة شبكات التوزيع بمحافظة حولي بذات القطاع، ونقل رئيس قسم الطوارئ مراقبة شبكات التوزيع الكهربائية بقطاع شبكات التوزيع عبدالله عسكر للعمل رئيسا لقسم التشغيل مراقبة شبكات التوزيع بمحافظة الأحمدي بالقطاع ذاته. كما تضمنت القرارات نقل رئيس قسم الإنارة بمحافظة الفروانية إدارة إنارة الشوارع بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية فيصل العنزي للعمل رئيسا لقسم إنارة محافظة الجهراء بذات القطاع، ونقل رئيس قسم الإنارة لمحافظة الجهراء في إدارة إنارة الشوارع بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية للعمل رئيسا لقسم إنارة محافظة الفروانية بالقطاع ذاته.