إعفاء المقيمين في دول «التعاون» من التأشيرة المسبقة شريطة أن تكون الإقامة سارية وألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر

التنوع الطبيعي والبيئي والثقافي والحضاري يجعل من السلطنة بيئة ملائمة للكثير من الأنشطة السياحية على مدار العام



أسامة دياب



أكد سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح بن عامر الخروصي أن بلاده تتميز بتاريخها الحضاري العريق الذي يمتد لأقدم العصور، حيث قامت على ترابها حضارات متعددة منذ فجر التاريخ ومن بينها حضارة ماجان، كما اشتهرت في ماضيها وحاضرها بأنها ملاذ للرحالة والمسافرين.



وكشف خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة بعنوان «السياحة في سلطنة عمان» أن 3 ملايين سائح زاروا السلطنة عام 2022، مشيرا إلى أنهم يستهدفون الوصول إلى 10 ملايين سائح سنويا في عام 2030.



وذكر أن 38 ألف سائح كويتي قد زاروا السلطنة في عام 2018، مضيفا أن السلطات العمانية المعنية تبذل قصارى جهدها لدعم وتعزيز قطاع السياحة بمجموعة من الإجراءات منها إعفاء مواطني 103 دول من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، بالإضافة إلى إعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من التأشيرة المسبقة شريطة أن تكون إقامتهم سارية المفعول وكذلك صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر قبل المغادرة، أما فيما يتعلق بحملة المادة 17 فإنهم يحصلون على التأشيرة من السفارة برسوم قدرها 20 دينارا.



طبيعة خلابة وشعب مضياف



وقال د.الخروصي إن الله حبا عمان بطبيعة خلابة من جبال شاهقة وأودية جميلة وشواطئ ساحرة، وهي تضم تنوعا أحيائيا مبهرا من كائنات بحرية وشعب مرجانية وحيوانات برية وطيور نادرة، وإلى جانب طبيعتها الفاتنة، تتفرد السلطنة بتشكيلات جيولوجية وتضاريس ضاربة في القدم، وهي موطن للعديد من الأحفوريات والصخور المميزة. وأشار إلى أن الشعب العماني شعب طيب وأصيل ومضياف يحب الغريب ويقبل الآخر ويتميز بالعديد من الخصال مثل التسامح وحسن التعامل مع والكرم وحسن الخلق والمعشر.



تنوع الأنشطة السياحية



وأوضح السفير العماني أن التنوع الطبيعي والبيئي والثقافي والحضاري في بلاده يجعل منها بيئة ملائمة للكثير من الأنشطة السياحية على مدار العام، والتي ستبعث فيه حب الاستطلاع والاستكشاف، وبالإمكان القيام بأنشطة بحرية مثل مشاهدة الدلافين في خصب أو في بندر الروضة، أو ممارسة هواية صيد الأسماك أو الغوص في جزيرة مصيرة، كما يمكن ممارسة المسير الجبلي أو التخييم في الجبل الأخضر أو مراقبة النجوم في جبل شمس. أو الاستمتاع بيوم مليء بالمرح والمغامرة في رمال بوشر أو رمال الشرقية.



المعالم العمرانية



واستعرض د.الخروصي عددا من المعالم العمرانية التي تحمل عبق التراث والثقافة العمانية المتميزة حيث تضم معالم متميزة هي قبلة للسياح مثل دار الأوبرا السلطانية، والتي تستضيف عروضا محلية وعالمية، وتتميز بمبناها المهيب الذي يعكس جمال العمارة العمانية والعربية. كما تضم متاحف تعتبر من أفضل متاحف المنطقة ومن أهمها المتحف الوطني في مسقط، ومتحف عمان عبر الزمان في مدينة منح.



وتابع: ويوجد أيضا عدد كبير من القصور والحارات والمنازل الأثرية التاريخية منها الحارات الموجودة في مدن محافظة الداخلية والتي تم ترميم جزء كبير منها. وبيت السيد نادر وبيت البرندة في مسقط، بالإضافة إلى القلاع والحصون والاستحكامات المحصنة، ومنها حصن جبرين ذو العمارة الرائعة، وقلعة الرستاق وقلعة بهلا التي بنيت في عصر قبل الإسلام، وقلعة نزوى التاريخية. وقلعتا الجلالي والميراني في مسقط، والجوامع والمساجد القديمة التي بني بعضها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مسجد المضمار في سمائل وجامع سعال ومسجد الشواذنة في نزوى.



الصناعة الغذائية



وذكر السفير الخروصي انه من بين الأسباب التي ستدفعك لزيارة سلطنة عمان ما تتمتع به من غنى بأطباقها الشهيرة وصناعتها الغذائية الفريدة، وسوف تتعرف على الحلوى العمانية والهريس والعرسية والشواء والخبز العماني وغيرها، كما ستتعرف على صناعة منتجات الورد وقصب السكر واللبان وما إلى ذلك.





المتاحف في عُمان



أكد سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح



بن عامر الخروصي أن بلاده تمتلك مجموعة رائدة من المتاحف المتنوعة والتي تعكس التنوع التاريخي والثقافي والحضاري لبلاده، مشيرا إلى 22 متحفا تم تسجيلها في السلطنة حتى عام 2021، منها 10 متاحف حكومية و12 متحفا خاصا.



وجهات سياحية متعددة



وأشار سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح بن عامر الخروصي إلى أن ولاية الجبل الأخضر من أبرز الأماكن السياحية في السلطنة والتي تحظى بإقبال كبير من قبل السائحين، حيث تشتهر باعتدال درجات الحرارة صيفا والأجواء المائلة إلى البرودة شتاء، وتعرف بمدرجاتها الزراعية ومنتجاتها من الفواكه مثل الرمان والخوخ والمشمش بالإضافة إلى محصول الورد، موضحا عدد زوار الجبل الأخضر قد بلغ 208 آلاف زائر في عام 2022.



الرحلات الجوية



كشف سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح بن عامر الخروصي أن الخطوط الكويتية تسير رحلتين أسبوعيا إلى صلالة مباشرة، كما أن طيران الجزيرة لديه 3 رحلات أسبوعيا، مبينا أن رحلات الطيران العماني من الكويت إلى مسقط ومنها إلى صلالة تتدرج في الموسم السياحي بدءا من 15 يونيو حتى منتصف سبتمبر من 3 إلى 4 إلى 10 رحلات يوميا، كما أن طيران السلام لديه رحلات يوميا على مدار الأسبوع من الكويت إلى مسقط. وهناك رحلات من مسقط إلى صلالة، ورحلتان من مسقط إلى مصيرة و6 رحلات في الأسبوع من مسقط إلى الدقم.



العروض والفعاليات السياحية في ظفار



٭ عرض طائرات الدرون يوميا س 9 مساء.



٭ عرض الإضاءة والليزر (القبة السماوية) يوميا من الساعة 8-11 مساء.



٭ عروض النوافير المائية.



٭ عروض الكارتنج.



٭ مهرجان صلالة للمأكولات في شهر أغسطس.



٭ برامج وفعاليات رياضية ومغامرات في مواقع مختلفة.



٭ المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية ومنها متحف أرض اللبان بمنتزه البليد.









أكثر من 33 ألف موقع أثريو27 محمية طبيعية

أكد سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح بن عامر الخروصي أن بلاده ضاربة في جذورها في عمق التاريخ حيث تضم أكثر من 33 ألف موقع أثري بالإضافة إلى 27 محمية طبيعية متنوعة، منها 4 محميات بحرية و10 محميات برية و13 محمية شبه بحرية، وهذا يعكس اهتمام السلطنة واعتزازها بإرثها التاريخي والطبيعي وايمانها الراسخ بضرورة الحفاظ عليه. وأضاف: لدينا عدد كبير من الكهوف في السلطنة يمكن للمهتمين باستكشافها والاطلاع عليها ان يمروا من خلالها برحلة جيولوجية فريدة عبر الزمان، من بينها كهف الحفرة السابعة الذي سجل فيه فريق kflaq الكويتي رقما قياسيا عالميا بإنزال أكبر علم إلى داخله في فبراير الماضي، ويوجد أيضا كهف بركة الشرف، وكهف مجلس الجن وكهف الهوتة وكهف المرنيف. ويزور هذه الكهوف عدد كبير من عشاق هذا النوع من المغامرات.



محافظة ظفار عروس السياحة العمانية





أكد سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح بن عامر الخروصي أن محافظة ظفار تعتبر أشهر المواقع السياحية في السلطنة بتنوعها الطبيعي والثقافي ومنشآتها وبنيتها التحتية السياحية المتميزة.



وأضاف أن ظفار تمتلك عددا من الوديان مثل وادي دربات والعيون مثل رزات، حمران، أثوم وطبرق، بالإضافة إلى الشواطئ الخلابة مثل الحافة، المغسيل وطاقة وكذلك تزحر بتنوع جغرافي مثل سهل أتين وجبل سمحان وطوي اعتير ومدن رائعة مثل مدينة مرباط، وضلكوت ورخيوت، بالإضافة إلى المتاحف والأماكن الأثرية مثل متحف أرض اللبان، منتزه البليد الأثري.



ولفت إلى أن محافظة ظفار تضم العديد من المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية الرائدة والتي يتجاوز عددها الـ40 فندقا ومنتجعا من مختلف الفئات 5 فنادق و3 منتجعات من فئة الـ 5 نجوم، و3 فنادق من فئة الـ4 نجوم و8 فنادق من فئة الـ3 نجوم بإجمالي مجموع غرف يتجاوز الـ1000 غرفة فندقية، مشيرا إلى أنه جار العمل على تنفيذ 4 فنادق جديدة هذا العام، و4 فنادق ستكون جاهزة في العام القادم.