تعقد لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي اجتماعها اليوم برئاسة م. عبداللطيف الدعي، حيث ستناقش كتابا بشأن تطوير نفق دروازة العبدالرزاق.



وتضمن جدول الأعمال التالي: الاقتراح بشأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في بلدية الكويت، والاقتراح المقدم من العضوين م. عبداللطيف الدعي وم. شريفة الشلفان بشأن تنظيم وسرعة دراسة معاملات اللجان الواردة وعمل جدول الأعمال بصورة تفاعلية، والاقتراح المقدم من العضو م. فهد العبدالجادر بشأن وضع مقر خاص بالبلدية في منطقة المطلاع لمراقبة أداء المقاولين العاملين بمجال البناء، وسؤال م. عبداللطيف الدعي بشأن المكاتب الاستشارية المعتمدة لعمل الدراسات المرورية، والاقتراح المقدم من العضو م. علياء الفارسي بشأن تطوير جودة وسائل التواصل الاجتماعي وموقع بلدية الكويت.