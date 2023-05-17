بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة موقع خزان تجميع مياه الأمطار بمنطقة النهضة مع تخصيص مسارين لتجميع المياه.



وقال العبدالجادر إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الروضة قطعة 5 موقع مقترح 2، وحفظت طلب احدى الشركات توسعة القسائم الصناعية 85 و86 في منطقة الشويخ الأولى، وأحالت كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مشروع منطقة جبلة الثقافية الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل.



وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تحويل الموقع المخصص لروضة أطفال بالقطعة 2 في ضاحية عبدالله السالم إلى حديقة عامة لخدمة أهالي المنطقة، وكتاب وزارة التربية بشأن اقتراح رئيس البلدي عبدالله المحري بشأن إنشاء حديقة عامة لأنشطة رياضية ترفيهية لخدمة أهالي منطقة الدعية.