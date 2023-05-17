عبدالله الراكان



قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني إنه لوحظ خلال الأيام الماضية قيام أشخاص مجهولين بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للعملاء تتضمن طلب دفع رسوم لتسليم الطرود والشحنات البريدية. وأضاف الحسيني في تصريح له أن الرسائل التي تصل للعملاء عبر البريد الإلكتروني لا تحمل صفة بريد الكويت وإنها رسائل ترسل عبر أشخاص مجهولين بهدف سرقة أموالهم وبياناتهم، مؤكدا أن الآلية المتبعة لدى قطاع البريد الخاصة بتسليم الشحن البريدية تتم عن طريق الرسائل النصية فقط، والتي تطلب من العميل الدخول إلى الموقع الإلكتروني وإعطائه الحرية في اختيار آلية تسلم الشحنة البريدية إما بالحضور مباشرة لمركز الفرز بريد المسايل أو اختيار خدمة التوصيل، وفي حال اختار العميل الآلية الأخيرة يتوجب عليه اتباع التعليمات من خلال الدخول للموقع الإلكتروني https://KuwaitPost.moc.gov.kw وإنشاء حساب شخصي خاص تتم من خلاله عملية الدفع بطريقة آمنة.



وذكر أن الرسائل التي تصل للعملاء عبر البريد الإلكتروني والتي تتضمن روابط للدفع بشكل مباشر غير صحيحة وقطاع البريد غير مسؤول عنها، حيث إن الآلية المتبعة لديه إرسال رسائل نصية فقط، مشددا على ضرورة التأكد من مصدر الرسالة عبر الدخول للموقع الإلكتروني https://KuwaitPost.moc.gov.kw أو الاتصال على الرقم 1880545 قبل التفاعل مع الرسالة حتى لا يكونوا عرضة للسرقة واختراق البيانات.