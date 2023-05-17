في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية ميدانيا بناء على توجيهات المدير العام م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير، عن تنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة، إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا لرفع مستوى النظافة في المناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطرق بجميع المناطق.



وأكد القريفة قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية بمناطق المحافظة أسفرت عن رفع 21 سيارة وقوارب مهملة وبقالات وحاويات سكراب، بالإضافة الى وضع 134 ملصقا على سيارات وقوارب مهملة وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة، ورفع 56 دربا من المخلفات وتبديل 16 حاوية قديمة بجديدة.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.