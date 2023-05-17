الخرافي لـ «الأنباء»: المرأة الكويتية جبلت على العطاء وأتمنى رؤية عدد أكبر منهن في الحكومة والمجلس

العازمي لـ «الأنباء»: كرّمنا خلال الاحتفالية 30 سيدة متميزة من مختلف المجالات وستكون الاحتفالية سنوية

الملا لـ «الأنباء»: رسالتي لرجال ونساء الكويت.. تناسوا السلبيات واختاروا من يستحق للوصول إلى قبة عبدالله السالم

الكليب لـ «الأنباء»: المرأة الكويتية جديرة وذات كفاءة ونطالب بتواجدها بشكل أكبر في المناصب القيادية

أبا حسين: الضاحية اعتمدت كمدينة صحية عالمية عام 2022 وهدفها تحسين الصحة من خلال ما يسمى بالمحددات الاجتماعية للصحة



آلاء خليفة



تزامناً مع يوم المرأة الكويتية 16 مايو، نظمت مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية احتفالية لتكريم شخصيات نسائية، كان لها اثر بارز في المجتمع الكويتي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والثقافية وفي مجال العمل التطوعي وكذلك من ربات البيوت اللواتي قمن بأدوار جليلة في خدمة أسرهن من سكان منطقة ضاحية عبدالله السالم وذلك صباح امس في صالة الهاجري بضاحية عبدالله السالم.



بداية، أشادت، احدى مؤسسات الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وأول رئيس مجلس إدارة لها لولوة القطامي، بالمسيرة الحافلة والمشرفة للمرأة الكويتية منذ القدم والتي ابدعت في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والرياضية والفنية والثقافية.



وأكدت القطامي ان المرأة الكويتية جديرة بالتكريم كونها اثبتت كفاءتها في كل المناصب التي تبوأتها، موضحة ان المرأة الكويتية مخلصة لبلدها وذكية في عملها وتتميز بكل الصفات الحسنة.



من ناحية أخرى، اعربت القطامي عن اسفها لما يحدث حاليا في الكويت من هدم للمعالم الاثرية التي تعتبر جزءا من تاريخ الكويت ومنها سينما الاندلس التي غنى ومثل على مسرحها كبار الفنانين العرب وكذلك ثانوية المرقاب وسينما السيارات، معربة عن حزنها بسبب هدم تلك المعالم الاثرية التاريخية في الكويت، متسائلة: هل هناك حرب على التراث؟ مطالبة النائبات القادمات لمجلس الامة ان يأخذن قضية المحافظة على التراث والهوية على محمل الجد والدفاع عنها بشتى الطرق والوسائل، وتوجهت بالشكر والتقدير لمتطوعات مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية على هذه التكريم وتلك الاحتفالية الجميلة التي اثلجت الصدور.



من جانبها، أكدت الأكاديمية ومديرة جامعة الكويت سابقا د.فايزة الخرافي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المرأة الكويتية جبلت على العطاء والخدمة المجتمعية منذ الازل، ففي السابق كان يخرج الرجال للتجارة وصيد اللؤلؤ والغوص وكان السيدات هن من يقمن بكل اعمال المنزل من تربية الأولاد الى إدارة المنزل اثناء غياب الرجال.



وأعربت الخرافي عن سعادتها بلقائها مع السيدات الفضليات اللواتي تجمعها معهن علاقات قوية في يوم تكريمهن وهو يوم المرأة الكويتية في 16 مايو بمبادرة طيبة من مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية.



وذكرت الخرافي ان الكويت تضم نخبة وكوكبة كبيرة من السيدات الحاصلات على درجة الدكتوراه والماجستير وافضل أنواع التعليم من مختلف الجامعات العريقة وفي مختلف المجالات، واصبح دورهن عريقا في المجتمع.



وتابعت: نأمل ان تتخذ شابات الكويت نفس النهج والطريق الذي اتخذنهه نساء الكويت في السابق في التضحية والعطاء والتفاني والإخلاص في العمل وان يكون الجميع معطاء لهذا البلد.



وفي ردهـــا على ســـؤال «الأنباء» حول رسالتها للمرشحات والناخبات في انتخابات مجلس الامة المزمع عقدها بتاريخ 6 يونيو، قالت الخرافي: أتمنى للجميع مرشحين ومرشحات التوفيق، وفي الحقيقة نحن نبحث دوما عن الكفاءة، ودائما أقول انه لا فرق بين رجل وامرأة الا بالعمل المخلص والكفاءة، فقد عملت في المجال الاكاديمي وترأست جامعة الكويت من رجال ونساء ولا أجد أي فرق بين الرجل والمرأة الا بالكفاءة، لذا انادي باختيار الكفاءة أينما كانت، وان كنت أتمنى ان أرى المرأة بعدد اكبر في الحكومة ومجلس الامة، ومع الخبرة والوقت والممارسة سنجد الكثير منهن في هذا المجال.



بدورها، قالت رئيسة الجمعيـــــة الثقافيـــة الاجتماعية النسائية لولوة الملا في تصريح خاص لـ«الأنباء»، على هامش الفعالية، إن كل امرأة أعطت من جهدها واشتغلت وأدت واجبها تجاه مجتمعها ووطنها فهي جديرة بالاحترام والتقدير والتكريم وان كنت على قناعة بأن خدمة الوطن واجب على كل فرد يعيش على تراب هذه الأرض الطيبة، معربة عن سعادتها بهذا التجمع النسوي الجميل لنساء ضاحية عبدالله السالم.



وفي ردها على سؤال «الأنباء» حول رسالتها للمجتمع الكويتي في يوم 6 يونيو المقبل، قالت الملا: رسالتي لجميع الكويتيين، رجالا ونساء، ضرورة المشاركة في الانتخابات لاختيار الأفضل والأصلح لتمثيل الشعب الكويتي تحت قبة عبدالله السالم، فهذا واجب وطني، مشددة على ضرورة تناسي السلبيات والمشاركة من أجل رفعة شأن الوطن بإيصال من يستحق للمجلس.



من ناحيتها، قالت رئيسة اللجنة الاجتماعية بمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية سارة العازمي لـ«الأنباء» إنها المرة الأولى التي يقمن بتنظيم مثل تلك الاحتفالية لتكريم نساء الكويت المتميزات في يوم المرأة الكويتية 16 مايو.



ولفتت العازمي الى انه في 2005 حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية التي منحها له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وان لها حقا في صنع القرار وتحمل المسؤولية، لافتة الى أن المرأة الكويتيــة صاحبــة بــاع طويل فـــي العطاء ونهضة الكويت.



وأفادت العازمي بأن في هذه الاحتفالية تم تكريم 30 سيدة من مختلف المجالات السياسية والتربوية والاقتصادية والثقافية والبيئية وكذلك من ربات البيوت المتميزات ومن كان لهن دور في المجال التطوعي، موضحة أن تلك الاحتفالية سيتم تنظيمها سنويا في الأعوام المقبلة لتكريم نساء أخريات من متميزات الكويت.



من جانبها، قالت مرشحة مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية مشاعل الكليب في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه في 16 مايو 2005 حصلت المرأة الكويتية على كافة حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا، لذا فإن جميعنا كنساء كويتيات نعتز بهذا التاريخ ونحتفل به في كل عام.



وأوضحت الكليب ان المرأة في المجتمع الكويت تمثل نسبة كبيرة من المجتمع والمرأة الكويتية جديرة وذات كفاءة، لذا نطالب بأن تتواجد المرأة الكويتية في المناصب القيادية بشكل اكبر مما هو عليه الآن.



وأفادت الكليب بأن على سبيل المثال في مجالس الجمعيات التعاونية تضم 9 مقاعد.



متابعة: واقترح أن يكون هناك 3 مقاعد انتخاب للمرأة و6 مقاعد للرجل ومن هنا يبدأ التطور والتنمية.



بدورها، تحدثت د.إيمان أبا حسين قائلة: نتشرف بوجودنا معكن كعضوات ومتطوعات في المدينة الصحية لضاحية عبدالله السالم في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا والتي تعقد لأول مرة لتكريم كوكبة من نساء سكان ضاحية عبدالله السالم اللواتي تركن بصمات متميزة كلا في مجالها تقديرا لجهودكن ودوركن الوطني البارز.



ولفتت أبا حسين الى أن مبادرة المدينة الصحية هي مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية وانضمت لها دولة الكويت من خلال إنشاء مكتب المدن الصحية عام 2014، واعتمدت الضاحية كمدينة صحية عالمية عام 2022 وهدفها السامي تحسين الصحة من خلال ما يسمى بالمحددات الاجتماعية للصحة (التعليم، الأمن، الروابط الاجتماعية، البيئة، والخدمات الصحية).





زهرة الموسوي هنأت المرأة الكويتية في يومها



هنأت الناشطة زهرة الموسوي جميع نساء الكويت بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الكويتية والذي يصادف 16 مايو من كل عام، ومع قرب موعد الانتخابات البرلمانية دعت الموسوي المرأة إلى التصويت ومساندة أختها المرأة قائلة ان المرأة تشكل الرقم الانتخابي الأكبر ولها ثقل كبير في مخرجات الانتخابات، كما أكدت أهمية دعم وتمكين المرأة الكويتية، مطالبة بتطبيق نظام الكوتا كمرحلة أولية في المناصب القيادية في الدولة سواء بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال دراسة ومقترح تم تقديمه خلال السنوات السابقة مع مجموعة من الوزراء النساء والناشطات في مجال المرأة لإتاحة الفرص للمرأة الكويتية في إثبات وجودها كعنصر أساسي مثلها مثل الرجل تخدم الكويت ومواطنيها.



وقالت إنه لا يخفى على الجميع أن المرأة مجتهدة وقوية ولديها قدرة كبيرة على إنجاز الأعمال والتطور والتنمية وهناك كثير من الأمثلة الناجحة من النساء اللواتي أثبتن نجاحهن في شتى القطاعات المهنية والسياسية.



وأضافت ان المرأة تحتاج إلى دعم معنوي كبير ومن الممكن المسير في الخطوة الثانية وهي تطبيق نظام الكوتا بشروط معينة في مجلس الأمة كحل جذري لدخولها في المعترك السياسي لإعطائها مساحة في التشريع لقوانين تفيد المجتمع الكويتي.