622 حالة عدد المصادقات الزوجية بموجب حكم محكمة و4 مصادقات بموجب عقد زواج خارجي و551 بموجب شهادة ميلاد أكبر الأبناء

4615 حالة الطلاق (الرجعى والبائن) و710 مخالعة و1429 إثبات طلاق بموجب حكم محكمة و1553 إثبات طلاق بموجب شهادة الشهود

1060 حالة مراجعة زوجية بالكويت في 2022 منها 235 داخل الإدارة و748 إثبات مراجعة بإقرار الزوجين و77 إثبات مراجعة بموجب حكم محكمة



أسامة أبوالسعود



أكد وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف ان وزارة العدل تحرص على بذل جهود مكثفة في سبيل الارتقاء بأعمالها بما يتلاءم مع نهج التقدم ومواكبة كل المستجدات، وذلك تحقيقا للتنمية الشاملة في مختلف قطاعاتها ووصولا للأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الحكومة.



وقال الوكيل القلاف في كلمة افتتح بها الكتاب الإحصائي السنوي الذي تعده إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل وحصلت «الأنباء» على نسخة منه ان الوزارة طورت صفحة عام 2022م بسلسلة من الإنجازات النوعية في مختلف إداراتها خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ورقمنة الخدمات وحققت توسعا ملحوظا في استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في أعمالها اليومية التي تمس مراجعيها مباشرة، وذلك حرصا على تسهيل وتيسير الخدمة للمواطنين وسعيا ليكون مبدأ الشفافية هو الأساس لتمكين سياستها واستراتيجيتها من خلال الأرقام والإحصائيات العامة.



وقـد قامـــت الــوزارة بإدخال العديد من البرامج والخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وذلك تمكينا للحصول على المعلومات الإحصائية وتوفيرها على نطاق واسع والتي لا غنى عنها للباحثين والدارسين والمختصين بالقانون لتعد مرجعا موثوقا ومتجددا لهم.



وأضاف: «ومن هذا المنطلق عملت الوزارة على الربط الإلكتروني بينها من خلال قطاعاتها المختلفة ومع العديد من الجهات الحكومية الأخرى، وذلك عملا على تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الحصول على المعلومات والبيانات بما يساعد على دعم واتخاذ القرار، وذلك مع مراعاة سرية البيانات وعدم إمكان الوصول إليها إلا لذوي الشأن وأصحاب الصفة».



وتابع القلاف: «كما أن تطوير وميكنة العمل بالوزارة كان له أثره الواضح في تضافر الجهود المبذولة من جميع القطاعات بالوزارة والتي ساعدت على تحقيق الهدف من إصدار التقرير السنوي وما يحتويه من إحصائيات ومعلومات تعتبر ركيزة أساسية للمهتمين بشؤون التخطيط بالدولة، هذا بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني والثقافة الإحصائية في المجتمع».



عدد حالات الزواج



وتنشر «الأنباء» تفاصيل الكتاب الاحصائي على حلقات، حيث تشير إحصائيات مراقبة الزواج والطلاق إلى إجمالي أعداد الزواج والطلاق في عام 2022 والتي جاءت كالتالي:



بلغ عدد حالات عقد زواج موثق على يد مأذون (خارجي) 10613، فيما تم توثيق عدد 3043 حالة زواج داخل الإدارة.



فيما بلغ عدد حالات المصادقات الزوجية بموجب حكم محكمة 622 حالة، و4 حالات مصادقات زوجية بموجب عقد زواج خارجي، فيما تم توثيق 551 مصادقة زوجية بموجب شهادة ميلاد أكبر الأبناء، وبلغ إجمالي حالات الزواج والمصادقات 14833 حالة زواج في الكويت في عام 2022.



الطلاق والمخالعة



وفيما يخص إجمالي حالات الطلاق بلغ عدد حالات الطلاق (الرجعى والبائن) 4615 و710 مخالعة و1429 إثبات طلاق بموجب حكم محكمة و1553 إثبات طلاق بموجب شهادة الشهود، وبلغ إجمالي حالات الطلاق في الكويت عام 2022 عدد 8307 حالات طلاق.



وفيما بلغ عدد حالات المراجعة الزوجية داخل الإدارة 235 حالة، و748 إثبات مراجعة بإقرار الزوجين، و77 إثبات مراجعة بموجب حكم محكمة ليبلغ إجمالي حالات المراجعة 1060 حالة.



الوصايا والأوقاف



وفيما يخص جهود مراقبة الإعلامات الرسمية فقد شهدت المراقبة خلال عام 2022 عدد 300 للوصايا و215 للأوقاف بإجمالي 515 الوصايا والأوقاف.



وبالنسبة للمواريث فقد شهدت الإدارة إنجاز عدد 5180 حصر وراثة و21710 بإجمالي 26890 معاملة.



وقد شهد عام 2022 إشهار 801 إسلامهم و223426 الإعلامات الرسمية بإجمالي 224227 إعلامات رسمية.