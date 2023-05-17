محمد راتب



أكد مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حامد العازمي، أنه بإمكان مربي الثروة الحيوانية صرف الأعلاف المدعومة «أونلاين» أو بالطريقة المعتادة ضمن أوقات الدوام الرسمي فقط، وذلك في طور التشغيل التجريبي خلال شهر يونيو. وقال العازمي: سنقوم بمتابعة التجربة ومعالجة أي خلل فني يطرأ خلال مرحلة التشغيل، على أن يتم الانتقال إلى الخطوة التالية المتضمنة تعريف الجمهور بكيفية التعامل مع الخدمة الجديدة والتعرف على الخطوات المطلوبة لصرف الأعلاف عن طريق الأونلاين بعد التأكد من نجاح التشغيل التجريبي بالصورة المطلوبة.