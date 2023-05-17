بشرى شعبان



كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي في تصريح صحافي على هامش توقيع بروتوكول لتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية بين وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، عن تخصيص لجنة رباعية من ذوي الاختصاص لاختيار أفضل القياديين للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية ومن ثم يلحقها الوظائف الإدارية.



بدوره، بين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي أن البروتوكول يستهدف تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعيات التعاونية في المرحلة الأولى وتليها استهداف الوظائف الأخرى بأقسام الجمعيات كمرحلة ثانية، مشيرا إلى أن الخطوة تأني صمن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بزيادة نسب توظيف الكويتيين في القطاع الأهلي، وتوجيهه بوضع أولوية خلال المرحلة المقبلة بشأن تفعيل سياسة تكويت الوظائف بما يتواءم مع توجهات الحكومة.



من جانبها، قالت نائبة المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف: سنعمل من خلال البروتوكول على دعم جهود وزارة الشؤون في تقديم الخدمات الخاصة بالتوظيف وفقا للمسميات المقترحة للوظائف الإشرافية والقيادية، مضيفة أنه بعد حصر الوظائف المتاحة في الجمعيات التعاونية سيتم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من خلال أنظمة الهيئة ومنصة فخرنا.



وبينت أنه سيجري عقد اختبارات تقييمية للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن بناء على الخبرات والمهارات المطلوبة في كل مسمى، ويسبق ذلك مراجعة الخبرات وتطابقها مع الشروط المطلوبة للشواغر المعلنة.



وأضافت: نطمح للوصول إلى اختيار أصحاب الخبرات بشكل مباشر وعرضها على الجمعيات حسب الاختصاصات المتاحة، حيث نعمل بالتعاون مع الشؤون لحصر الوظائف في 69 جمعية لوظيفة مدير عام ونائبه و10 رؤساء أقسام.



وزادت: بدأنا في إعداد منصة خاصة لتوظيف شواغر التعاونيات، ونتوقع أن يكون التوظيف الفعلي بدءا من الشهرين المقبلين.



بدوره، بين عضو لجنة التكويت ورئيس قسم في إدارة الرقابة قطاع التعاون د.بدر العنزي أنه بعد توقيع البروتوكول بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة بشأن تطبيق التكويت الفعلي للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية بناء على تعليمات لجنة التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، سيتم العمل على تشكيل لجنتين الأولى تختص في النظر بقرارات ومواد البروتوكول.



وذكر العنزي أن اللجنة الأخرى ستختص بإجراءات التنفيذ الفعلي لعملية التكويت وإجراء مقابلات التوظيف ويطلق عليها اللجنة الرباعية، مبينا أن انطلاق عمل اللجنتين سيكون الأسبوع القادم.



وأضاف أنه سيجري تجهيز البيانات الخاصة بالجمعيات التعاونية وعمل أولويات في بدء عمليات الترشيح والتوظيف بدءا من الجمعيات التي ليس فيها عمالة وطنية إشرافية.



وذكر انه بعد الانتهاء من تسكين وتكويت الشواغر في الجمعيات التي ليس فيها عمالة وطنية في الوظائف الإشرافية سيتم الانتقال للتعاونيات الأخرى، والنظر في الترقيات وغيرها من الإجراءات.



وأفاد بأننا سنبدأ في الوظائف الأكثر أهمية من ناحية توفير عمالة وطنية لها ومن ثم الانطلاق لتوظيف المواطنين في وظائف الجمعيات العادية براتب شهري يبدأ من 500 دينار.



ولفت الى ان ستكون هناك إجراءات قانونية ضد الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بقرارات التوظيف والتكويت التي ستصدر عن اللجنة الرباعية بما تراه الوزارة من خطوات مناسبة.