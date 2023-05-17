أسامة أبو السعود



أعلنت وزارة الأوقاف عن مواعيد الاختبارات النهائية للدورة الربيعية 88-2023 للمراكز التابعة لمراقبة شؤون القرآن الكريم في محافظة الفروانية والجهراء- بنات.



وقالت مراقبة شؤون القرآن الكريم بمحافظة الفروانية والجهراء - بنات عواطف الشمري إن انطلاقة اختبارات البنات والبنين بإدارة دراسات الفروانية والجهراء بدأت من 6 مايو لحلقات البنين و11 مايو لحلقات البنات والتي تمتد لمدة أسبوعين في مركز زبن الزبن، وفي المراكز لفئة النشء دون 8 سنوات ولكبار السن في المراكز القرآنية التابعة لمحافظتي الفروانية والجهراء.



وأضافت الشمري أن ما يميز اختبارات هذا العام انطلاقة البث التجريبي الإلكتروني، وتمثلت في أربعين لجنة حضوريا، إضافة إلى حلقات «أونلاين» لعدد المشاركين الإجمالي والذي بلغ 8 آلاف حافظ وحافظة في مركز الزبن والمراكز القرآنية مع تنوع اللجان بين فئات النشء والقارئ الصغير وفئة الشاطبي وبمعدل جزأين ونصف الجزء في حلقات الأونلاين وفي الحلقات النظامية خلال إقامة الاختبارات، والتي أشرف عليها وكيل قطاع الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم إبراهيم العتيبي الذي أثنى على دور مراقبة شؤون القرآن الكريم بمحافظتي الفروانية والجهراء.



وذكر العتيبي أن هناك عدة فئات متنوعة في الاختبارات، وأبرز ما كان يميزها استخدام الآيفون في الاختبارات بعد إلغاء النظام القديم على جهاز اللاب توب واستخدام الشبكات، فقد قام القطاع بالتنسيق والتعاون مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لاستخدام التقنية الحديثة بتوفيرها برنامجا جديدا للاختبارات.