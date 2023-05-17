

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني إن أسعار الغاز سجلت مستويات غير مسبوقة خلال عام 2022 بسبب التطورات والتغيرات الديناميكية في العرض والطلب.



جاء ذلك خلال في كلمة ألقاها اللوغاني بالاجتماع الـ22 لخبراء الغاز في الدول الأعضاء في المنظمة المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة 75 خبيرا ومختصا في صناعة الغاز الطبيعي.



وأضاف اللوغاني أن أسعار الغاز وصلت في السوق الأوروبي أواخر أغسطس الماضي إلى 340 يورو لكل ميغاواط أي ما يعادل 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأمر الذي كان له تداعيات كبيرة على منظومة الطاقة العالمية.



وأوضح أنه رغم الانتعاش الذي شهده عام 2021 بعد التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة (كورونا) فقد تراجع الطلب مجددا في عام 2022 لكن بنسبة طفيفة بلغت 0.4% ليسجل 388 مليار قدم مكعبة يوميا.



وأفاد بأن أسعار الغاز المرتفعة أثرت على معدلات الطلب بالقطاع الصناعي، إذ لجأ بعض المستهلكين إلى تقليل نشاطهم لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف العالية للغاز.