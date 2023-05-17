

عبدالله قنيص



قال مصدر أمني «الأنباء»، ان تنسيقا مسبقا بين أحد البنوك الوطنية وقيادات في وزارة الداخلية لقياس سرعة الاستجابة للبلاغات الخطرة.



وذكر المصدر أن خطة التنسيق نفذت أمس ببلاغ وهمي عن سطو مسلح، حيث انطلقت صافرات أحد البنوك الوطنية في منطقة الفردوس، في اشارة إلى تعرض البنك لعملية سطو مسلح، فهرع رجال الأمن الى البنك الذين لم يكن لديهم أي علم بأن البلاغ وهمي، واستنفرت الأجهزة المعنية لقياس سرعة الاستجابة والوصول الى موقع البلاغ، وفي أقل من 3 دقائق طوقت 4 دوريات البنك.



وأكد المصدر أن التمرين كشف عن جاهزية أمنية كبيرة للتعامل مع تلك البلاغات بسرعة فائقة.