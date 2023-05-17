

بشرى شعبان



كشف رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري عن اجتماع عقده مجلس الادارة مع وكيل الوزارة عبدالعزيز المطيري يخص لجنة المطالب المشتركة للمطالب العمالية، حيث ناقش العديد من الأمور التي تهم موظفي الوزارة كافة والشكاوى التي تقدم بها مجموعة من الموظفين للنقابة وتمت مناقشتها باللجنة.



واشار الى أن وكيل الوزارة أبدى تفهمه لمطالب وشكاوى الموظفين، وأبلغ مجلس الإدارة بأنه سيقوم بالاجتماع مع قياديي ديوان الخدمة خلال الأيام المقبلة لطرح كل ما تقدمت به النقابة من صرف بدلات لبعض الإدارات وجميع الكتب المرسلة للديوان من قبل.



وثمن رئيس واعضاء مجلس ادارة النقابة ما يقوم به وكيل الوزارة من دور لتلبية مطالب النقابة خاصة ولموظفي الوزارة عامة.