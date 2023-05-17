ينطلق اليوم السباق على جائزة «السعفة الذهبية» ضمن فعاليات مهرجان «كان» السينمائي في نسخته السادسة والسبعين، والتي بدأت بمشاركة كوكبة من نجوم الفن السابع العالميين.



ويتنافس 21 فيلما في السباق على السعفة الذهبية، سبعة منها تحمل توقيع مخرجات، وهو رقم قياسي.



ويبدأ السباق على جائزة هذا العام بعرض فيلم «مونستر» للمخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا، الذي يسعى للحصول على جائزة ثانية في المهرجان بعد فوز فيلمه «شوبليفترز» بالسعفة الذهبية عام 2018.



هذا، وعقدت لجنة التحكيم في المهرجان برئاسة السينمائي السويدي روبن أوستلوند، أول مؤتمر صحافي لها امس على هامش انطلاق المهرجان.