

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا د.نجلاء المنقوش بديوان عام وزارة الخارجية، في إطار الزيارة الرسمية التي تجريها والوفد المرافق إلى الكويت.



وجدد الشيخ سالم العبدالله بهذه المناسبة دعم الكويت المطلق لدولة ليبيا الشقيقة وكل ما تتخذه لحفظ وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار.



بدورها، أثنت وزيرة خارجية ليبيا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا ولمساعيها الدائمة لإحلال السلام في المنطقة.



وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الحيوية والمهمة بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين ومناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة. واستعرضا الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المتواصلة المبذولة لتعزيز العملية السياسية المنشودة.