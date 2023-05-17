أسامة دياب



أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي عمق العلاقات الكويتية - السويسرية، واصفا إياها بالتاريخية والمتينة والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون.وفي تصريحـــــــــات للصحافيين على هامش حفل أقامته السفارة السويسرية بمناسبة زيارة وفد اقتصادي سويسري إلى الكويت، أشاد معرفي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرا إلى اللقاءات المستمرة والدورية المتبادلة بين مسؤولي البلدين. وردا على سؤال حول آخر التطورات ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشينغن، قال معرفي «ما زالت المسألة تحت الدراسة لدى البرلمان الأوروبي، ونأمل في حدوث انفراجة بعد الانتخابات القادمة في البرلمان الأوروبي». بدوره، أشاد سفير سويسرا لدى البـــلاد تيزيانو بالميللي بالعلاقات السويسرية - الكويتية والتي وصفها بالممتازة، موضحا أن العلاقات الشعبية بين البلدين الصديقين تسهم في تعميق علاقات الشراكة بينهما. وأعرب بالميللي عن سعادته بمشاركة نحو 30 شركة سويسرية مع العديد من كبار المستثمرين الكويتيين في مكان واحد مما سيساهم في دعم وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين، متوجها بالشكر إلى غرفة صناعة وتجارة الكويت على دعمها الكبير.



وأوضح أن الشركات السويسرية المشاركة في هذا الحفل تمثل عددا كبيرا من القطاعات منها القطاع المصرفــــي والتكنولوجيا النظيفـــــة وصناعة الآلات. وكشف عن وجود استثمارات كويتية تقدر 15 ملـــيار دولار وفقـــــا لإحصائيات الجانــــب الكويتي، معربا عن سعادته بحجم هذه الاستثمارات، ومؤكدا سعيه لزيادتها في المستقبل وتعريف الجانب الكويتي بالفرص الاستثمارية المتاحة بلاده، وخصوصا أن سويسرا تأتي في قائمة افضل خمس دول جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولفت السفير بالميللي إلى أن السائح الكويتي محل ترحيب في بلاده وبعض الكويتيين يعرفون سويسرا أكثر منه، مشيرا إلى عدد من التسهيلات التي تقدمها بلاده للسائحين الكويتيين الراغبين في زيارتها، ومنها تأشيرات طويلة المدى متعددة الزيارات تصل صلاحياتها إلى ما بين 3-5 سنوات.